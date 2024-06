ARD, ZDF oder RTL? Wo wird Türkei vs. Georgien heute live im Free TV und im LIVE STREAM gezeigt / übertragen?

Die Türkei startet heute in die EM 2024. Welcher Sender überträgt das Spiel gegen Georgien? ARD, ZDF oder doch RTL?

Auch für die Türkei geht es am Dienstag los mit der EM 2024 in Deutschland. Das Team von Nationaltrainer Vincenzo Montella trifft im ersten Spiel der Gruppe F am 18. Juni auf Georgien. Der Anstoß ist für 18 Uhr angesetzt.

Die Türken wollen gegen die Georgier, die erstmals bei einer EM dabei sind, unbedingt einen Sieg einfahren. Das Minimalziel von Hakan Calhanoglu und Co. ist schließlich der Einzug ins Achtelfinale.

Neben der Übertragung im Pay-TV bei MagentaTV (hier laufen alle 51 Spiele der EM live) wird Türkei gegen Georgien heute auch live im Free-TV gezeigt. Aber welchen Sender muss man dafür einschalten? ARD, ZDF oder RTL? Die Antwort gibt es hier.