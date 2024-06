Wo läuft Deutschland vs. Schottland heute live? EM Eröffnungsspiel im LIVE STREAM und live im TV

Am 14. Juni wird die EM 2024 mit der Partie Deutschland gegen Schottland eröffnet. Wir zeigen Euch, wo das Spiel im TV und im LIVE STREAM läuft.

Das lange Warten auf das Fußball-Highlight des Jahres hat ein Ende! Heute, am 14. Juni, beginnt die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Das Auftaktspiel bestreitet traditionellerweise der Gastgeber. In der Münchner Allianz-Arena ist Außenseiter Schottland ab 21 Uhr der erste Gegner des DFB-Teams.

Weitere Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe A sind die Schweiz und Ungarn. Unter Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde zuletzt eine EM-Euphorie im eigenen Land entwickelt, von der die Mannschaft möglichst lange getragen werden soll.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Infos darüber, wo das EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland im TV und im Livestream läuft.