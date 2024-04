Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Schottland? Das Eröffnungsspiel der EM 2024 live im TV und im LIVE STREAM

Deutschland eröffnet die Heim-EM 2024 mit einem Spiel gegen Schottland. Wer die Partie live überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am 14. Juni beginnt die EM 2024! Gastgeber Deutschland bestreitet an jenem Freitag das Eröffnungsspiel der Heim-Europameisterschaft gegen Schottland. Der Anstoß der Partie in München ist für 21 Uhr angesetzt.

Für das DFB-Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann soll es im Optimalfall der Auftakt in eine erfolgreiche EM werden. Jeder in Deutschland träumt natürlich davon, dass Toni Kroos und Co. am 14. Juli in Berlin den Titel holen.

Doch zunächst einmal muss Deutschland gegen die Schotten bestehen. Übertragen wird das EM-Eröffnungsspiel live im Free-TV beim ZDF und im Pay-TV bei MagentaTV. Natürlich wird es jeweils auch einen LIVE-STREAM geben.