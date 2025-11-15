Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Andreas Königl

WM-Sperre für Cristiano Ronaldo? Portugal wendet sich offenbar an die FIFA

Cristiano Ronaldo könnte nach seinem Ellbogenschlag im Duell gegen Irland für die WM gesperrt werden. Portugal will nun offenbar an die FIFA appellieren.

Nach seinem Platzverweis in der WM-Qualifikation beim 0:2 gegen Irland droht Cristiano Ronaldo möglicherweise eine Sperre für die Weltmeisterschaft 2026 - ein Szenario, welches der portugiesische Verband nach Möglichkeit verhindern will und nun offenbar sogar die FIFA einschaltet.

Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, will Portugal mit einer offiziellen Bitte um eine möglichst geringe Strafe für CR7 an den Weltverband herantreten, nachdem dieser nach einem Ellbogenschlag vom Platz gestellt worden war.

  • Wie viele Spiele wird CR7 gesperrt?

    Das offizielle Strafmaß für den Superstar ist noch nicht verkündet, das Mindestmaß für eine Tätlichkeit sieht aber eine Sperre von einem Spiel vor. Sollte CR7 jedoch noch für weitere Partien gesperrt werden, würde er mindestens ein Duell bei der WM-Endrunde kommenden Sommer verpassen, da eine solche Sperre übertragen werden kann.

    • Werbung
  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Tätlichkeit! Ronaldo brennen die Sicherungen durch

    Beim Stand von 2:0 für die Gastgeber hatten die Portugiesen in der 60. Spielminute auf der linken Seite den Ball, während Ronaldo im Sechzehner um die beste Position für einen möglichen Abschluss kämpfte. Dabei rangelte er mit Gegenspieler Dara O'Shea, ehe ihm die Sicherungen durchbrannten und er dem Verteidiger vom FC Burnley den Ellenbogen in den Rücken rammte.

    Schiedsrichter Glenn Nyberg schaute sich die Szene auf dem VAR-Monitor an, ehe er die Rote Karte zückte und Ronaldo vom Platz stellte.

    Der fünfmalige Ballon-d'Or-Sieger reagierte auf die Hinausstellung derweil mit höhnischem Applaus in Richtung Fans, auch die Daumen reckte er nach oben. Er nickte immer wieder demonstrativ und gab die Kapitänsbinde an Bernardo Silva ab. Auf dem Weg in die Katakomben gab es zudem noch ein paar Gesten Richtung irischer Bank, ehe er von Portugals Assistenztrainer Ricardo Carvalho etwas beruhigt wurde.

  • FBL-PORTUGAL-TRIBUTEAFP

    "Kein Ellbogenschlag!" Portugal-Coach verteidigt CR7

    Verteidigt wurde der Superstar im Anschluss von seinem Trainer Roberto Martinez. "Er ist der Kapitän, der in 226 Länderspielen noch nie vom Platz gestellt wurde. Das muss man auch mal hervorheben. Heute war das ein bisschen hart", sagte er.

    Martinez erläuterte seinen Standpunkt zum Ronaldo-Rot: "Er wurde 60 Minuten lang im Strafraum festgehalten, gezogen, geschubst. Und das passiert, wenn er sich von seinem Gegenspieler losreißen will. Die Aktion sieht viel schlimmer aus, als sie eigentlich war. Das ist meiner Meinung nach kein Ellbogenschlag. Er macht das mit seinem gesamten Körper. Aber aus der Perspektive der Kamera sieht es wie ein Ellbogenschlag aus."

  • CR7: Seine letzten fünf Länderspiele für Portugal

    13.11.2025: 0:2 gegen Irland (WM-Quali, 0 Tore)
    14.10.2025: 2:2 gegen Ungarn  (WM-Quali, 2 Tore)
    11.10.2025: 1:0 gegen Irland  (WM-Quali, 0 Tore)
    09.09.2025: 3:2 gegen Ungarn  (WM-Quali, 1 Tor)
    06.09.2025: 5:0 gegen Armenien  (WM-Quali, 2 Tore)