WM-Sperre für Cristiano Ronaldo? Portugal wendet sich offenbar an die FIFA

Beim Stand von 2:0 für die Gastgeber hatten die Portugiesen in der 60. Spielminute auf der linken Seite den Ball, während Ronaldo im Sechzehner um die beste Position für einen möglichen Abschluss kämpfte. Dabei rangelte er mit Gegenspieler Dara O'Shea, ehe ihm die Sicherungen durchbrannten und er dem Verteidiger vom FC Burnley den Ellenbogen in den Rücken rammte.

Schiedsrichter Glenn Nyberg schaute sich die Szene auf dem VAR-Monitor an, ehe er die Rote Karte zückte und Ronaldo vom Platz stellte.

Der fünfmalige Ballon-d'Or-Sieger reagierte auf die Hinausstellung derweil mit höhnischem Applaus in Richtung Fans, auch die Daumen reckte er nach oben. Er nickte immer wieder demonstrativ und gab die Kapitänsbinde an Bernardo Silva ab. Auf dem Weg in die Katakomben gab es zudem noch ein paar Gesten Richtung irischer Bank, ehe er von Portugals Assistenztrainer Ricardo Carvalho etwas beruhigt wurde.