WM-Sperre für Cristiano Ronaldo? Portugal wendet sich offenbar an die FIFA

Nach seinem Platzverweis in der WM-Qualifikation beim 0:2 gegen Irland droht Cristiano Ronaldo möglicherweise eine Sperre für die Weltmeisterschaft 2026 - ein Szenario, welches der portugiesische Verband nach Möglichkeit verhindern will und nun offenbar sogar die FIFA einschaltet.
Wie die portugiesische Zeitung A Bola berichtet, will Portugal mit einer offiziellen Bitte um eine möglichst geringe Strafe für CR7 an den Weltverband herantreten, nachdem dieser nach einem Ellbogenschlag vom Platz gestellt worden war.