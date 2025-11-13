Superstar Cristiano Ronaldo ist im WM-Qualifikationsspiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Irland (0:2) am Donnerstagabend in Dublin wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen.
Cristiano Ronaldo brennen die Sicherungen durch! Portugals Superstar fliegt in Irland nach Ausraster vom Platz - Sperre bei der WM?
Beim Stand von 2:0 für die Gastgeber hatten die Portugiesen in der 60. Spielminute auf der linken Seite den Ball, während Ronaldo im Sechzehner um die beste Position für einen möglichen Abschluss kämpfte.
Dabei rangelte er mit Gegenspieler Dara O'Shea, ehe ihm die Sicherungen durchbrannten und er dem Verteidiger vom FC Burnley den Ellenbogen in den Rücken rammte.
Überraschende Niederlage in Irland: Portugal hat direktes WM-Ticket noch nicht sicher
Schiedsrichter Glenn Nyberg schaute sich die Szene auf dem VAR-Monitor an, ehe er die Rote Karte zückte und Ronaldo vom Platz stellte. Für Portugal eine weitere Hiobsbotschaft, schließlich lagen die Favoriten dank eines Doppelpacks von Troy Parrott zum Zeitpunkt des Platzverweises für ihren Kapitän bereits mit 0:2 hinten.
So blieb es dann auch bis zum Spielende und Portugal verpasste dadurch die vorzeitige Qualifikation für die WM 2026. Allerdings haben die Portugiesen das Erreichen der Endrunde noch immer in der eigenen Hand und sind vor dem abschließenden Spieltag mit zwei Punkten Vorsprung auf die zweitplatzierten Ungarn weiterhin Gruppenerster. Am Sonntag würde also ein Heimsieg gegen den Gruppenletzten Armenien sicher reichen, um zur WM zu fahren.
Cristiano Ronaldo wollte in Dublin "ein guter Junge" sein
Beim Quali-Finale muss Portugal freilich auf den rotgesperrten Ronaldo verzichten. Möglicherweise extrem bitter für CR7: Sollte der Stürmerstar für mehr als ein Spiel gesperrt werden, müsste er auch mindestens beim Auftakt der WM-Endrunde im kommenden Sommer zuschauen. Sperren aus der Qualifikation werden nämlich zum Turnier mitgenommen.
Der fünfmalige Ballon-d'Or-Sieger reagierte auf die Rote Karte derweil mit höhnischem Applaus in Richtung Fans, auch die Daumen reckte er nach oben. Er nickte immer wieder demonstrativ und gab die Kapitänsbinde an Bernardo Silva ab. Auf dem Weg in die Katakomben gab es zudem noch ein paar Gesten Richtung irischer Bank, ehe er von Portugals Assistenztrainer Ricardo Carvalho etwas beruhigt wurde.
Ronaldos Ausraster entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schließlich hatte er im Vorfeld der Begegnung erklärt, er hoffe, die Fans würden ihn wie gewohnt ausbuhen, damit andere Mitspieler nicht so sehr im Fokus stünden. In dem Zuge kündigte der 40-Jährige außerdem an, "ein guter Junge" sein zu wollen.
Ebenfalls Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker: Wenige Augenblicke zuvor hatte er Kontrahent O'Shea mit einer Heulsusen-Geste provoziert.
Portugal in der WM-Qualifikation: Die Gruppentabelle vor dem letzten Spieltag
- 1. Portugal (10 Punkte, 11:6 Tore)
- 2. Ungarn (8 Punkte, 9:7 Tore)
- 3. Irland (7 Punkte, 6:5 Tore)
- 4. Armenien (3 Punkte, 2:10 Tore)
Letzter Spieltag:
- Portugal - Armenien (Sonntag, 15 Uhr)
- Ungarn - Irland (Sonntag, 15 Uhr)