Cristiano Ronaldo brennen die Sicherungen durch! Portugals Superstar fliegt in Irland nach Ausraster vom Platz - Sperre bei der WM?

Beim Quali-Finale muss Portugal freilich auf den rotgesperrten Ronaldo verzichten. Möglicherweise extrem bitter für CR7: Sollte der Stürmerstar für mehr als ein Spiel gesperrt werden, müsste er auch mindestens beim Auftakt der WM-Endrunde im kommenden Sommer zuschauen. Sperren aus der Qualifikation werden nämlich zum Turnier mitgenommen.

Der fünfmalige Ballon-d'Or-Sieger reagierte auf die Rote Karte derweil mit höhnischem Applaus in Richtung Fans, auch die Daumen reckte er nach oben. Er nickte immer wieder demonstrativ und gab die Kapitänsbinde an Bernardo Silva ab. Auf dem Weg in die Katakomben gab es zudem noch ein paar Gesten Richtung irischer Bank, ehe er von Portugals Assistenztrainer Ricardo Carvalho etwas beruhigt wurde.

Ronaldos Ausraster entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schließlich hatte er im Vorfeld der Begegnung erklärt, er hoffe, die Fans würden ihn wie gewohnt ausbuhen, damit andere Mitspieler nicht so sehr im Fokus stünden. In dem Zuge kündigte der 40-Jährige außerdem an, "ein guter Junge" sein zu wollen.

Ebenfalls Wasser auf die Mühlen seiner Kritiker: Wenige Augenblicke zuvor hatte er Kontrahent O'Shea mit einer Heulsusen-Geste provoziert.