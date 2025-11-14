CRISTIANO RONALDO IMAGO / Inpho Photography
Daniel Buse

"Sieht schlimmer aus, als es ist": Portugal-Trainer Roberto Martinez verteidigt Cristiano Ronaldo nach Rot

In Irland fliegt Portugals Superstar zurecht vom Platz - doch sein Trainer versucht, die CR7-Aktion hinterher zu rechtfertigen.

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez hat seinen Superstar Cristiano Ronaldo nach dessen Platzverweis bei der 0:2-Niederlage in Irland in der WM-Qualifikation verteidigt und die CR7-Aktion, die zur Roten Karte führte, heruntergespielt. 

Ronaldo hatte nach einer Stunde für einen Ellbogenschlag in den Rücken von Irlands Innenverteidiger Dara O'Shea von Schiedsrichter Glenn Nyberg nach Ansicht der Video-Bilder die Rote Karte gesehen.  

    Martinez: "Ist meiner Meinung nach kein Ellbogenschlag"

    Während der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich Coach Martinez zu dem Vorfall. "Er ist der Kapitän, der in 226 Länderspielen noch nie vom Platz gestellt wurde. Das muss man auch mal hervorheben. Heute war das ein bisschen hart", sagte er. 

    Martinez erläuterte seinen Standpunkt zum Ronaldo-Rot: "Er wurde 60 Minuten lang im Strafraum festgehalten, gezogen, geschubst. Und das passiert, wenn er sich von seinem Gegenspieler losreißen will. Die Aktion sieht viel schlimmer aus, als sie eigentlich war. Das ist meiner Meinung nach kein Ellbogenschlag. Er macht das mit seinem gesamten Körper. Aber aus der Perspektive der Kamera sieht es wie ein Ellbogenschlag aus."

    Der Portugal-Trainer feuerte dann noch gegen Irland-Coach Heimir Hallgrimsson: "Das, was bei mir einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, ist, dass euer Trainer gestern bei der Pressekonferenz darüber redet, dass der Schiedsrichter vielleicht beeinflusst wird. Und dann geht auf einmal ein großer Innenverteidiger dramatisch zu Boden, weil sich Cristiano mit seinem Körper dreht", sagte er. 

    Drei-Spiele-Sperre droht Cristiano Ronaldo

    Nach seinem Platzverweis ist Cristiano Ronaldo für das abschließende WM-Quali-Spiel Portugals gegen Armenien am Sonntag automatisch gesperrt. Über eine längere Sperre entscheidet die FIFA, wobei es drei Spiele werden, wenn die Aktion als Ellbogenschlag ausgelegt wird. 

    In der FIFA-Disziplinarordnung heißt es in Kapitel 2, Artikel 14(i): "Spieler und Offizielle werden wegen Fehlverhaltens wie unten angegeben für mindestens drei Spiele gesperrt, wenn sie einen Gegner oder eine andere Person, die kein Offizieller ist, tätlich angreifen, einschließlich Ellbogenschläge, Schläge, Tritte, Bisse und Spucken."

    Sollte es zu einer Drei-Spiele-Sperre kommen und sich Portugal direkt für die WM qualifizieren, würde CR7 in den ersten beiden Gruppenspielen nicht zur Verfügung stehen. Sollte Portugal den Umweg über die Play-offs nehmen, würde Ronaldo die restliche Sperre in diesen beiden Partien absitzen. 

    Portugal kann mit einem Heimsieg gegen Armenien die direkte Qualifikation für die WM schaffen. Sollte es nicht zu einem Dreier am Sonntag reichen, wäre die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez vom Ergebnis im Verfolgerduell zwischen Ungarn und Irland abhängig.

  • Die Länderspielkarriere von Cristiano Ronaldo

    • Länderspiele: 226
    • Tore: 143
    • Debüt: 20.08.2003
    • Größte Erfolge: Europameister 2016, Nations-League-Sieger: 2019, 2025