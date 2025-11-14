"Sieht schlimmer aus, als es ist": Portugal-Trainer Roberto Martinez verteidigt Cristiano Ronaldo nach Rot

Während der Pressekonferenz nach dem Spiel äußerte sich Coach Martinez zu dem Vorfall. "Er ist der Kapitän, der in 226 Länderspielen noch nie vom Platz gestellt wurde. Das muss man auch mal hervorheben. Heute war das ein bisschen hart", sagte er.

Martinez erläuterte seinen Standpunkt zum Ronaldo-Rot: "Er wurde 60 Minuten lang im Strafraum festgehalten, gezogen, geschubst. Und das passiert, wenn er sich von seinem Gegenspieler losreißen will. Die Aktion sieht viel schlimmer aus, als sie eigentlich war. Das ist meiner Meinung nach kein Ellbogenschlag. Er macht das mit seinem gesamten Körper. Aber aus der Perspektive der Kamera sieht es wie ein Ellbogenschlag aus."

Der Portugal-Trainer feuerte dann noch gegen Irland-Coach Heimir Hallgrimsson: "Das, was bei mir einen bitteren Nachgeschmack hinterlässt, ist, dass euer Trainer gestern bei der Pressekonferenz darüber redet, dass der Schiedsrichter vielleicht beeinflusst wird. Und dann geht auf einmal ein großer Innenverteidiger dramatisch zu Boden, weil sich Cristiano mit seinem Körper dreht", sagte er.