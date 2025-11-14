"Sieht schlimmer aus, als es ist": Portugal-Trainer Roberto Martinez verteidigt Cristiano Ronaldo nach Rot

Nach seinem Platzverweis ist Cristiano Ronaldo für das abschließende WM-Quali-Spiel Portugals gegen Armenien am Sonntag automatisch gesperrt. Über eine längere Sperre entscheidet die FIFA, wobei es drei Spiele werden, wenn die Aktion als Ellbogenschlag ausgelegt wird.
In der FIFA-Disziplinarordnung heißt es in Kapitel 2, Artikel 14(i): "Spieler und Offizielle werden wegen Fehlverhaltens wie unten angegeben für mindestens drei Spiele gesperrt, wenn sie einen Gegner oder eine andere Person, die kein Offizieller ist, tätlich angreifen, einschließlich Ellbogenschläge, Schläge, Tritte, Bisse und Spucken."
Sollte es zu einer Drei-Spiele-Sperre kommen und sich Portugal direkt für die WM qualifizieren, würde CR7 in den ersten beiden Gruppenspielen nicht zur Verfügung stehen. Sollte Portugal den Umweg über die Play-offs nehmen, würde Ronaldo die restliche Sperre in diesen beiden Partien absitzen.
Portugal kann mit einem Heimsieg gegen Armenien die direkte Qualifikation für die WM schaffen. Sollte es nicht zu einem Dreier am Sonntag reichen, wäre die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez vom Ergebnis im Verfolgerduell zwischen Ungarn und Irland abhängig.