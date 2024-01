Cristiano Ronaldo (CR7) vs. Lionel Messi kostenlos schauen: Wo wird Al-Nassr gegen Miami gratis live übertragen?

Cristiano Ronaldo und Lionel Messi treffen mit ihren jeweiligen Klubs aufeinander. Gibt es eine kostenlose Übertragung des Spiels?

Ein Testspiel der ganz besonderen Art steigt am Donnerstag (1. Februar 2024) in Riad: Al-Nassr um Cristiano Ronaldo trifft im Rahmen des Riyadh Season Cups auf Inter Miami um Lionel Messi.

Angepfiffen wird das Duell der beiden Superstars um 19 Uhr. Wer kann sich im vielleicht letzten Aufeinandertreffen den Sieg sichern: CR7 oder Messi?

Genau so wichtig ist für alle Fans aber die Frage, ob es möglicherweise eine kostenlose Übertragung der Partie in Deutschland gibt. Da haben wir gute Nachrichten: Ja, die gibt es. Ronaldo vs. Messi kann man sich kostenlos live anschauen. Im nächsten Abschnitt erfahrt Ihr, welchen Sender Ihr dafür einschalten müsst.