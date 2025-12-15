"Win-Win-Situation": Ehemaliger Klubchef fordert spektakuläre Verpflichtung von Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp

Aktuell sitzt bei den Spurs Thomas Frank auf der Trainerbank. Er kam im Sommer vom FC Brentford, steht allerdings wegen wechselhafter Resultate seiner Mannschaft in der Kritik. Der 78-jährige Sugar, der von 1991 bis 2001 bei Tottenham das Sagen hatte, forderte nach der Niederlage gegen Forest die Ablösung des Dänen und empfahl Ex-Liverpool-Coach Klopp als Nachfolger.

Sugar schrieb bei X: "Mit dem riesigen Vermögen der Lewis-Familie wäre es eine Win-Win-Situation, wenn sie im Januar Jürgen Klopp verpflichten. Eine Menge Geld für Spieler und ein großartiger Trainer. Wer stimmt zu?"

Milliardär Joe Lewis kaufte den Klub 1991, seit seinem Rückzug im Oktober 2022 wird der Verein von einer Familienstiftung um Tochter Vivienne Lewis geleitet. Joe Lewis' Vermögen betrug laut Forbes im Jahr 2024 umgerechnet 7,2 Milliarden Euro.