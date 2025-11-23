Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) ist skeptisch, was ein langes Halten der Ehe zwischen Brausehersteller Red Bull und Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (53) angeht.
"Das kann ich mir nicht vorstellen": Düstere Prognose von Uli Hoeneß zu Jürgen Klopp und Red Bull
Im 'OMR Podcast' erklärte der Patron des deutschen Rekordmeisters zu Klopp und dessen aktuellem Job: "Ich konnte mir ihn überhaupt nie vorstellen als Funktionär, der da durch die Lande fährt, nach New York, und die verschiedenen Mannschaften betreut. Und ich glaube nicht, dass es auf die Dauer ein gutes Modell wird. Ich glaube auch nicht, dass er das ewig macht, das kann ich mir nicht vorstellen."
Das "Modell" ist allerdings durchaus langfristig angelegt: Klopp heuerte ein halbes Jahr nach seinem freiwilligen und vorzeitigen Abgang vom FC Liverpool Anfang 2025 als Global Head of Soccer bei Red Bull an. Sein Vertrag bei den Österreichern läuft bis Ende Dezember 2029.
- Getty Images
Jürgen Klopp: "Ich liebe, was ich gerade tue"
Es deutet bislang allerdings wenig darauf hin, dass Hoeneß' Prognose eintrifft. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte um Klopp bei diversen Top-Klubs und der Schwarzwälder arbeitet im Sommer 2026 zusätzlich als TV-Experte bei der WM, jedoch betont er stets, sich in seiner neuen Rolle pudelwohl zu fühlen.
Gerade die tägliche Arbeit auf dem Platz, der Stress und viele Medienverpflichtungen fehlen ihm nach eigenen Angaben überhaupt nicht. Unlängst sagte Klopp im Podcast 'The Diary Of A CEO': "Ich liebe, was ich gerade tue. Ich vermisse das Coaching nicht. Ich trainiere jetzt zwar, aber anders. Ich vermisse es nicht, zweieinhalb, drei Stunden im Regen zu stehen und ich vermisse es nicht, vier- oder dreimal die Woche zur Pressekonferenz zu gehen. Auch zehn, zwölf Interviews pro Woche, das vermisse ich nicht."
Er wolle nicht "in der Umkleidekabine sterben", so Klopp weiter. In ein paar Jahren werde er die Entscheidung, ob er nochmal als Trainer arbeiten wolle, treffen. "Ich könnte es jetzt tun, aber Gott sei Dank muss ich es nicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt." Jetzt sei er aber "in ein Projekt eingebunden, das ich liebe". Er stellte auch klar: "Nur, wenn ich zu 100 Prozent auf etwas fokussiert bin, kann ich es wirklich gut machen."
FC Bayern holte Jürgen Klinsmann statt Jürgen Klopp
Die Wege zwischen Hoeneß und Klopp hätten sich auf professioneller Ebene beinahe dauerhaft gekreuzt, denn der FCB-Patron erinnerte daran, dass man den 2008 aufstrebenden Klopp an die Säbener Straße holen wollte. Allerdings entschied man sich für Jürgen Klinsmann, während Klopp beim BVB anheuerte und dort eine erfolgreiche Ära prägte.
Hoeneß sagte: "Ich habe Jürgen Klopp immer bewundert als einen Trainer, der auf dem Platz steht, der eine Mannschaft entwickelt, der mit seiner Persönlichkeit eine Mannschaft nach vorne bringt." Warum man ihm keinen Posten im Bayern-Management angeboten haben, wurde Hoeneß noch gefragt. Seine Antwort: "Ich sehe Jürgen Klopp auf dem Platz und sonst nirgends."
- Stuart Franklin/Bongarts
Jürgen Klopp: Seine Bilanz als Cheftrainer
- Spiele: 1078
- Siege: 596
- Remis: 238
- Niederlagen: 244
- Torverhältnis: 2163:1255
- Punkteschnitt: 1,88
- Titel: 13