"Das kann ich mir nicht vorstellen": Düstere Prognose von Uli Hoeneß zu Jürgen Klopp und Red Bull

Es deutet bislang allerdings wenig darauf hin, dass Hoeneß' Prognose eintrifft. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte um Klopp bei diversen Top-Klubs und der Schwarzwälder arbeitet im Sommer 2026 zusätzlich als TV-Experte bei der WM, jedoch betont er stets, sich in seiner neuen Rolle pudelwohl zu fühlen.

Gerade die tägliche Arbeit auf dem Platz, der Stress und viele Medienverpflichtungen fehlen ihm nach eigenen Angaben überhaupt nicht. Unlängst sagte Klopp im Podcast 'The Diary Of A CEO': "Ich liebe, was ich gerade tue. Ich vermisse das Coaching nicht. Ich trainiere jetzt zwar, aber anders. Ich vermisse es nicht, zweieinhalb, drei Stunden im Regen zu stehen und ich vermisse es nicht, vier- oder dreimal die Woche zur Pressekonferenz zu gehen. Auch zehn, zwölf Interviews pro Woche, das vermisse ich nicht."

Er wolle nicht "in der Umkleidekabine sterben", so Klopp weiter. In ein paar Jahren werde er die Entscheidung, ob er nochmal als Trainer arbeiten wolle, treffen. "Ich könnte es jetzt tun, aber Gott sei Dank muss ich es nicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt." Jetzt sei er aber "in ein Projekt eingebunden, das ich liebe". Er stellte auch klar: "Nur, wenn ich zu 100 Prozent auf etwas fokussiert bin, kann ich es wirklich gut machen."