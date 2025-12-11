"Jürgen hat klargemacht, dass er momentan kein Trainer sein möchte": Klopp-Gerüchte um Real Madrid lassen Red Bull kalt

Ob sich "das irgendwann in der Lebensphase mal ändert, das kann natürlich sein", sagte Mintzlaff. Er merke allerdings, "mit wie viel Leidenschaft" Klopp in seinem Job als Head of Global Soccer bei Red Bull aufgehe, "wie viele Ideen er hat und wie viel er weiterentwickeln will. Daher bin ich zutiefst entspannt".

Der derzeitige Real-Trainer Xabi Alonso steht bei den Königlichen nach dem jüngsten Rückschlag in der Champions League gegen Manchester City (1:2) unter Druck. Immer wieder gibt es Spekulationen um eine Rückkehr Klopps an die Seitenlinie, unter anderem war sein Name auch schon öfter mit der DFB-Elf in Verbindung gebracht worden.