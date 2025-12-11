Doch kein Rausschmiss von Xabi Alonso? Bei Real Madrid bahnt sich offenbar eine überraschende Wende an

Hauptgrund für das angebliche Umdenken in der Real-Führungsriege soll die durchaus ansprechende Leistung der Madrilenen gegen ManCity sein. Die Spieler hätten zu keinem Zeitpunkt den Eindruck hinterlassen, dass sie gegen ihren Chefcoach spielen würden. Noch scheint Alonso also den Rückhalt der Kabine zu genießen.

Vor dem Aufeinandertreffen hatten diverse Medien von einem "Schicksalsspiel" für den 44-Jährigen geschrieben, bei dem er im Falle einer Niederlage nur wenige Wochen nach Amtsantritt seinen Posten schon wieder räumen müsste.

Alonso und Madrid stecken aktuell in einer sportlichen Krise. In der spanischen LaLiga konnte man nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen, am vergangenen Wochenende setzte es eine böse 0:2-Heimpleite gegen Celta Vigo. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf Rivale Barcelona bereits vier Zähler.

Nun folgte gegen City die zweite Niederlage im laufenden Champions-League-Wettbewerb - dort liegt Real aber noch immer unter den besten acht Mannschaften, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren.