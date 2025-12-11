Wie die englische BBC sowie The Athletic übereinstimmend berichten, denken die Verantwortlichen der Königlichen derzeit nicht darüber nach, den 44-Jährigen vor die Tür zu setzen. Bei den Bossen gäbe es nach der Pleite gegen die Skyblues keine Sorge, Alonsos Job sei deshalb nicht unmittelbar gefährdet.
Doch kein Rausschmiss von Xabi Alonso? Bei Real Madrid bahnt sich offenbar eine überraschende Wende an
Alonso darf trotz Niederlage im "Schicksalsspiel" wohl bleiben
Hauptgrund für das angebliche Umdenken in der Real-Führungsriege soll die durchaus ansprechende Leistung der Madrilenen gegen ManCity sein. Die Spieler hätten zu keinem Zeitpunkt den Eindruck hinterlassen, dass sie gegen ihren Chefcoach spielen würden. Noch scheint Alonso also den Rückhalt der Kabine zu genießen.
Vor dem Aufeinandertreffen hatten diverse Medien von einem "Schicksalsspiel" für den 44-Jährigen geschrieben, bei dem er im Falle einer Niederlage nur wenige Wochen nach Amtsantritt seinen Posten schon wieder räumen müsste.
Alonso und Madrid stecken aktuell in einer sportlichen Krise. In der spanischen LaLiga konnte man nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen, am vergangenen Wochenende setzte es eine böse 0:2-Heimpleite gegen Celta Vigo. In der Tabelle beträgt der Rückstand auf Rivale Barcelona bereits vier Zähler.
Nun folgte gegen City die zweite Niederlage im laufenden Champions-League-Wettbewerb - dort liegt Real aber noch immer unter den besten acht Mannschaften, die sich direkt für das Achtelfinale qualifizieren.
Hochkarätige Nachfolge-Kandidaten gehandelt
Neben der mauen Ergebnissen der letzten Wochen soll es Medienberichten zufolge auch auf menschlicher Ebene hapern. Intern ist das Verhältnis zwischen Alonso und großen Teilen des Kaders angeblich massiv belastet. Demnach herrsche in der Kabine ein regelrechter "Kalter Krieg" zwischen Spielern und Trainer. Superstars wie Jude Bellingham, Vinicius Junior und Federico Valverde sollen unzufrieden mit Alonsos Methoden sein, der ihrer Meinung nach zu stark auf Videoanalysen und Taktiktraining setze.
Als potenzielle Nachfolger wurden in den vergangenen Tagen Vereinslegende Raul, Alvaro Arbeloa und Zinedine Zidane genannt. Auch um Jürgen Klopp gibt es Gerüchte, obwohl der Deutsche in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, für eine Rückkehr auf die Trainerbank bis auf Weiteres nicht zur Verfügung zu stehen.
Alonso hatte das Amt als Cheftrainer bei Real Madrid als Nachfolger von Carlo Ancelotti im Sommer angetreten. Zuvor war er in der Bundesliga für Bayer 04 Leverkusen tätig, wo er 2024 sensationell die deutsche Meisterschaft sowie den DFB-Pokal gewann.
Real Madrid: Die kommenden Spiele
- 14. Dezember vs. Alaves (LaLiga)
- 17. Dezember vs. Talavera (Copa del Rey)
- 20. Dezember vs. Sevilla (LaLiga)