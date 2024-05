Wie viele Spieler dürfen bei der EM 2024 im Kader stehen?

Die Europameisterschaft in Deutschland ist das Fußball-Highlight im Sommer. Hier erfahrt Ihr, wie viele Spieler beim Turnier im Kader stehen dürfen.

Deutschland darf sich seit 1988 endlich wieder einmal Gastgeber einer Europameisterschaft nennen. Das Großereignis wird am 14. Juni eröffnet und am 14. Juli mit dem Finale im Berliner Olympiastadion beendet. 24 Teams, auf sechs Vierer-Gruppen aufgeteilt, kämpfen um den Titel. Das DFB-Team ist dabei nach drei schwachen Turnierergebnissen in Folge auf Wiedergutmachung aus.

Noch wurden die Kader für die EM nicht bekanntgegeben, worüber man jedoch bereits Informationen hat, ist die Kadergröße.

GOAL beantwortet für Euch die Frage nach der Anzahl der Spieler, die bei der EM 2024 im Kader sein dürfen.