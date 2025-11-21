"Wenn man in der Vergangenheit lebt, kommt man nicht voran": Joan Laporta reagiert auf Spekulationen über Sensationstransfer von Lionel Messi zum FC Barcelona

So endet die aktuelle Saison der nordamerikanischen Profiliga im Dezember und die neue Spielzeit startet erst Ende Februar 2026. Für die Zeit dazwischen könnte sich Messi theoretisch nach Europa verleihen lassen, um weiterhin Spielpraxis zu haben und mit Blick auf die WM im kommenden Sommer optimal vorbereitet zu sein.

Ein solches Transfermodell hatte es einst beispielsweise bei David Beckham oder Thierry Henry gegeben, die während ihrer USA-Engagements bei LA Galaxy respektive New York Red Bulls in der MLS-Pause kurzzeitig per Leihe für die AC Milan (Beckham) und den FC Arsenal (Henry) aufliefen.

Im Fall von Messi wurde jüngst auch Galatasaray Interesse nachgesagt, den 38-Jährigen per Leihe in die Türkei zu holen.