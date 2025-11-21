Joan Laporta, Präsident des FC Barcelona, hat eine leihweise Rückkehr von Lionel Messi zu seinem Herzensklub ausgeschlossen.
"Wenn man in der Vergangenheit lebt, kommt man nicht voran": Joan Laporta reagiert auf Spekulationen über Sensationstransfer von Lionel Messi zum FC Barcelona
Lionel Messi zurück nach Barcelona? "Einfach nicht realistisch"
"Eine mögliche Rückkehr von Leo Messi als Spieler ist einfach nicht realistisch", erklärte Laporta und betonte zudem, dass man nicht zu sehr in Erinnerungen an glorreiche Zeiten mit Messi schwelgen wolle: "Unser Verein baut gerade etwas auf - für die Gegenwart und die Zukunft. Das ist schwierig und wenn man in der Vergangenheit lebt, kommt man nicht voran."
Zuletzt war über eine Messi-Rückkehr nach Barcelona zumindest für einige Monate spekuliert worden. Der Argentinier hat zwar erst kürzlich seinen Vertrag bei Inter Miami bis Ende 2028 verlängert, allerdings wäre eine Leihe während der anstehenden MLS-Pause möglich.
- Getty/GOAL
Lionel Messi: Transfermodell wie einst bei David Beckham wäre denkbar
So endet die aktuelle Saison der nordamerikanischen Profiliga im Dezember und die neue Spielzeit startet erst Ende Februar 2026. Für die Zeit dazwischen könnte sich Messi theoretisch nach Europa verleihen lassen, um weiterhin Spielpraxis zu haben und mit Blick auf die WM im kommenden Sommer optimal vorbereitet zu sein.
Ein solches Transfermodell hatte es einst beispielsweise bei David Beckham oder Thierry Henry gegeben, die während ihrer USA-Engagements bei LA Galaxy respektive New York Red Bulls in der MLS-Pause kurzzeitig per Leihe für die AC Milan (Beckham) und den FC Arsenal (Henry) aufliefen.
Im Fall von Messi wurde jüngst auch Galatasaray Interesse nachgesagt, den 38-Jährigen per Leihe in die Türkei zu holen.
Lionel Messi kämpft mit Inter Miami um MLS-Titel
Für das finanziell arg gebeutelte Barca wäre auch eine kurzzeitige Rückkehr Messis aber wohl nicht zu stemmen, ohne dabei langfristigere Ziele zu gefährden. Der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner hatte von 2000 bis 2021 das Trikot der Blaugrana getragen, mit ihnen unter anderem viermal die Champions League gewonnen und in 778 Einsätzen 672 Tore erzielt. 2021 hatte er Barcelona zunächst in Richtung Paris Saint-Germain verlassen, seit 2023 spielt er in Miami.
Mit dem Klub aus Florida kämpft Messi aktuell noch um den Meistertitel in der MLS. Am Sonntag trifft Miami im Viertelfinale der Playoffs auf den FC Cincinnati.
- Getty Images
Lionel Messi: Seine bisherigen Zahlen für Inter Miami
- Im Verein seit: 15. Juli 2023
- Spiele: 85
- Tore: 76
- Assists: 38
- Vertrag bis: 31. Dezember 2028