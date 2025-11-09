"Man kann leicht die Frage stellen": Präsident von Galatasaray liebäugelt mit Transfer von Lionel Messi

Özbek wurde von türkischen Reportern zu den Gerüchten befragt und sagte: "Haben Sie Messi gesagt? Der größte Erfolg von Galatasaray sind die Transfers, die der Verein getätigt hat. Wir haben nicht allzu viele Transfers getätigt, aber wir haben die Transfers getätigt, die wir brauchten und wir haben die Mannschaft zusammen gehalten."

Der Präsident führte aus: "Wir haben das Rückgrat der Mannschaft, die drei Jahre in Folge Meister wurde, erhalten. Ich glaube, dass wir mit Transfers eine erfolgreiche Mannschaft aufgebaut haben. Wir haben die Messlatte sehr hoch gelegt. Wir haben den höchsten Transfer in der Geschichte des türkischen Fußballs getätigt. Das wirtschaftliche Niveau von Galatasaray ist für diese Transfers geeignet."

Er fügte hinzu: "Wir haben das Erfolgsniveau auf ein hohes Maß angehoben, sodass man leicht die Frage nach Messi stellen kann. Dabei haben wir eine gute finanzielle Situation erreicht und tun nichts, was diese stören könnte. Alle unsere Aktivitäten müssen innerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten bleiben."