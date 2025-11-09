Zuletzt waren in türkischen Medien Berichte aufgetaucht, wonach Galatasaray auf einen Transfer von Lionel Messi schielen würde. Nun hat sich Dursun Özbek, Präsident des türkischen Spitzenvereins, dazu geäußert.
"Man kann leicht die Frage stellen": Präsident von Galatasaray liebäugelt mit Transfer von Lionel Messi
Gala-Präsident äußert sich zu Gerücht um Messi
Özbek wurde von türkischen Reportern zu den Gerüchten befragt und sagte: "Haben Sie Messi gesagt? Der größte Erfolg von Galatasaray sind die Transfers, die der Verein getätigt hat. Wir haben nicht allzu viele Transfers getätigt, aber wir haben die Transfers getätigt, die wir brauchten und wir haben die Mannschaft zusammen gehalten."
Der Präsident führte aus: "Wir haben das Rückgrat der Mannschaft, die drei Jahre in Folge Meister wurde, erhalten. Ich glaube, dass wir mit Transfers eine erfolgreiche Mannschaft aufgebaut haben. Wir haben die Messlatte sehr hoch gelegt. Wir haben den höchsten Transfer in der Geschichte des türkischen Fußballs getätigt. Das wirtschaftliche Niveau von Galatasaray ist für diese Transfers geeignet."
Er fügte hinzu: "Wir haben das Erfolgsniveau auf ein hohes Maß angehoben, sodass man leicht die Frage nach Messi stellen kann. Dabei haben wir eine gute finanzielle Situation erreicht und tun nichts, was diese stören könnte. Alle unsere Aktivitäten müssen innerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten bleiben."
- AFP
Messi verlängerte Vertrag in Miami bis 2028
Im Fall der Fälle gäbe es einige große Hindernisse, die Gala bei einem Bemühen um Messi überwinden müsste. Der argentinische Superstar hat gerade erst einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn bis 2028 in Miami hält.
Zudem sprach Messi kürzlich darüber, wie sehr er das Leben an der Küste Floridas genießt. "Wir waren so glücklich in Barcelona, die Familie und die Kinder, wir hatten alles und sind alle dort aufgewachsen. Stellen Sie sich vor: Ich kam mit 13 Jahren dorthin. Ich habe mein ganzes Leben dort aufgebaut", sagte Messi. "Hier in Miami war es anders, weil es eine Familienentscheidung war. Seit meiner Ankunft in Miami war die Erfahrung wunderbar. Zunächst das Leben in dieser fantastischen Stadt, dann die Zuneigung der Menschen. Einfach alles."
Gala will Messi offenbar für vier Monate ausleihen
Der potenzielle "Hoffnungsschimmer" für Galatasaray wären die vier Monate zwischen Dezember und März, wenn in der MLS pausiert wird. Das Gerücht in der Türkei besagt nämlich, dass die Istanbuler Messi in dieser Zeit ausleihen möchten. Gemäß des Sportportals Fotomac stehe Galatasaray sogar bereits in direktem Kontakt mit dem 38-Jährigen und sei mit Verweis auf Klubvertreter bereit, Messis Gehalt zu übernehmen.
Messi wäre natürlich der Gipfel, doch Galatasaray hat in den letzten Spielzeiten schon mehrere hochkarätige Spieler verpflichtet. Stürmer Mauro Icardi kam zunächst auf Leihbasis zum Verein, bevor er fest verpflichtet wurde. Er wurde in der Saison 2023/24 zum besten Torschützen der Liga.
Dann verpflichtete der Verein den nigerianischen Stürmer Victor Osimhen für die Rekordsumme von 75 Millionen Euro. Weitere wichtige Neuzugänge waren die ablösefreien Transfers von Wilfried Zaha und des belgischen Spielmachers Dries Mertens sowie weiterer Schlüsselspieler wie Lucas Torreira.
