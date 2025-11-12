Wird Lionel Messi eines Tages sein Comeback beim FC Barcelona feiern? Klubpräsident Laporta dämpft die Hoffnungen

"Aus größtem Respekt gegenüber Messi, den Profis des Klubs, Barca und den Vereinsmitgliedern halte ich es für unangemessen, jetzt Spekulationen anzustellen, die unrealistisch und meiner Meinung nach auch nicht fair sind", sagte Laporta dem Sender Catalunya Radio am Mittwoch.Eine Art Abschiedsspiel für den 38-Jährigen im Camp Nou hält Laporta indes für eine gute Idee. "Es wäre richtig, dass er die beste Ehrung der Welt erhält", sagte er: "Und es wäre wunderbar, das hier vor 105.000 Fans zu erleben." Der Argentinier hatte am Sonntag überraschend das renovierte Stadion besucht und danach den Wunsch geäußert, sich eines Tages von seiner alten Wirkungsstätte verabschieden zu können.