Nicky Butt liegt die DNA von Manchester United sehr am Herzen. Und deshalb ist der ehemalige Mittelfeldspieler der Red Devils auch strikt dagegen, einen ganz bestimmten Trainer als Nachfolger des am Montag entlassenen Ruben Amorim zu installieren.
"Wenn er Trainer wird, gebe ich meine Dauerkarte zurück": Legende von Manchester United will einen Trainer auf keinen Fall als Amorim-Nachfolger
United-Legende schließt Enzo Maresca für sich persönlich aus
Bei Butts Albtraum-Besetzung für den Trainerposten im Old Trafford handelt es sich um Enzo Maresca. Der Italiener wäre nach seinem Aus beim FC Chelsea an Neujahr verfügbar und gilt als einer der Kandidaten auf die Amorim-Nachfolge.
"Wenn Maresca kommt ... und ich mag ihn als Trainer eigentlich, wirklich. Aber bei seinem Background würde ich meine Dauerkarte zurückgeben", betonte Butt, der zu Uniteds berühmter Class of '92 um die weiteren Klubikonen David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs sowie Gary und Phil Neville gehört, im Podcast The Good, The Bad & The Football.
- AFP
Nicky Butt will Enzo Maresca nicht bei United: "Er ist ein Ex-City-Mann"
Butt wollte sich dabei keineswegs so verstanden wissen, dass er Maresca für einen schlechten Trainer halte. Allerdings könnte er sich aufgrund von dessen Vergangenheit beim Stadtrivalen Manchester City niemals damit anfreunden, den Italiener auf der United-Bank zu sehen. "Ich kann nicht hier sitzen und ständig über die Philosophie und DNA von Manchester United reden und dann sagen: 'Oh, ich hätte gerne Maresca'. Er ist ein Ex-City-Mann. Mir ist egal, wie erfolgreich er ist. Ihr vergesst: Wo ich her komme, da sind alle City-Fans. Aber ich bin United-Fan und ich könnte das einfach nicht akzeptieren", so Butt, der in Manchester geboren wurde und zwischen 1992 und 2004 insgesamt 387 Pflichtspiele für Uniteds erste Mannschaft absolvierte. Zudem arbeitete er nach seinem Karriereende jahrelang in verschiedenen Funktionen in Uniteds Nachwuchsbereich.
Maresca hatte in der Saison 2020/21 Manchester Citys U23 trainiert, war 2022/23 dann Co-Trainer von Pep Guardiola bei den Skyblues. Nachdem er daraufhin Leicester City 2023/24 zum Wiederaufstieg in die Premier League führte, heuerte er bei Chelsea an, brachte die Blues in die Champions League und wurde mit ihnen vergangenen Sommer Klub-Weltmeister. Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen musste er zu Jahresbeginn allerdings seinen Hut nehmen, zudem soll Maresca immer wieder mit der Guardiola-Nachfolge bei City geliebäugelt haben.
- Getty Images Sport
Manchester United: Oliver Glasner soll derzeit Top-Kandidat sein
United trennte sich nach nur knapp 14 Monaten von Amorim. Der Portugiese war nach seiner erfolgreichen Zeit bei Sporting Lissabon im November 2024 mit großen Hoffnungen nach Manchester gekommen - auch ihm gelang es jedoch nicht, den dauerkriselnden Giganten wieder auf Kurs zu bringen.
Interimsmäßig hat zunächst Darren Fletcher den Cheftrainerposten übernommen. Der ehemalige Red-Devils-Profi und aktuelle U18-Trainer wird die Mannschaft im Premier-League-Spiel beim FC Burnley am Mittwoch betreuen, danach soll bestenfalls zeitnah eine neue langfristige Lösung präsentiert werden.
Einem Bericht des Independent zufolge ist dabei derzeit nicht Maresca, sondern Ex-Bundesliga-Coach Oliver Glasner Uniteds Top-Kandidat. Der Österreicher hat sich mit guter Arbeit bei Crystal Palace in der Premier League einen Namen gemacht, sein Vertrag läuft am Saisonende aus.
Neben Glasner und Maresca werden weitere prominente Namen wie Gareth Southgate, Roberto de Zerbi oder Ruud van Nistelrooy im Old Trafford gehandelt. Notfalls soll auch eine interne Lösung a la Fletcher zumindest bis zum Saisonende eine Option sein.
Diese Trainer werden bei Manchester United als Amorim-Nachfolger gehandelt
Trainer Aktueller Verein Oliver Glasner Crystal Palace Enzo Maresca Vereinslos (zuletzt FC Chelsea) Gareth Southgate Vereinslos (zuletzt englischer Nationaltrainer) Kieran McKenna Ipswich Town Michael Carrick Vereinslos (zuletzt FC Middlesbrough) Roberto de Zerbi Olympique Marseille Ruud van Nistelrooy Vereinslos (zuletzt Leicester City)