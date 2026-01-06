"Wenn er Trainer wird, gebe ich meine Dauerkarte zurück": Legende von Manchester United will einen Trainer auf keinen Fall als Amorim-Nachfolger

Butt wollte sich dabei keineswegs so verstanden wissen, dass er Maresca für einen schlechten Trainer halte. Allerdings könnte er sich aufgrund von dessen Vergangenheit beim Stadtrivalen Manchester City niemals damit anfreunden, den Italiener auf der United-Bank zu sehen. "Ich kann nicht hier sitzen und ständig über die Philosophie und DNA von Manchester United reden und dann sagen: 'Oh, ich hätte gerne Maresca'. Er ist ein Ex-City-Mann. Mir ist egal, wie erfolgreich er ist. Ihr vergesst: Wo ich her komme, da sind alle City-Fans. Aber ich bin United-Fan und ich könnte das einfach nicht akzeptieren", so Butt, der in Manchester geboren wurde und zwischen 1992 und 2004 insgesamt 387 Pflichtspiele für Uniteds erste Mannschaft absolvierte. Zudem arbeitete er nach seinem Karriereende jahrelang in verschiedenen Funktionen in Uniteds Nachwuchsbereich.

Maresca hatte in der Saison 2020/21 Manchester Citys U23 trainiert, war 2022/23 dann Co-Trainer von Pep Guardiola bei den Skyblues. Nachdem er daraufhin Leicester City 2023/24 zum Wiederaufstieg in die Premier League führte, heuerte er bei Chelsea an, brachte die Blues in die Champions League und wurde mit ihnen vergangenen Sommer Klub-Weltmeister. Nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen musste er zu Jahresbeginn allerdings seinen Hut nehmen, zudem soll Maresca immer wieder mit der Guardiola-Nachfolge bei City geliebäugelt haben.