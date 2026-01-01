"Die beste Chance, die Saison wieder in die Spur zu bringen": FC Chelsea trennt sich von Trainer Enzo Maresca

Zur Nachfolge machte der Klub aus dem Westen Londons keine Angabe. Chelsea trifft am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel auf den Tabellenzweiten Manchester City. Chelsea liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter FC Arsenal.

Der Italiener Maresca (45/Vertrag bis 2029) hatte im Juli 2024 an der Stamford Bridge übernommen. Der frühere Assistent von Pep Guardiola bei ManCity führte die Blues in seiner ersten Saison auf Anhieb in die Champions League und gewann mit dem Verein die Conference League sowie die reformierte Klub-WM in den USA.