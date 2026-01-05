Er hat es sich selbst zuzuschreiben! Wie Ruben Amorim bei Manchester United sogar seine größten Unterstützer vergraulte

"Zunächst einmal ist mir aufgefallen, dass Sie zu allem nur selektive Informationen erhalten haben", begann er. "Ich bin hierhergekommen, um Manager von Manchester United zu sein, nicht um Trainer von Manchester United zu sein. Das ist klar. Ich weiß, dass ich nicht [Thomas] Tuchel heiße, nicht [Antonio] Conte und auch nicht [Jose] Mourinho, aber ich bin der Trainer von Manchester United. Und das wird auch so bleiben, für 18 Monate oder bis der Vorstand beschließt, etwas zu ändern."

Mit einer einzigen Antwort verwandelte sich eine routinemäßige Medienrunde plötzlich in eine Szene aus einer Fernsehserie, während Amorim immer wieder betonte, dass er "der Manager und nicht der Trainer" sein wolle, bevor er schließlich die Bombe platzen ließ: "In jeder Abteilung – der Scouting-Abteilung, dem Sportdirektor – muss jeder seine Arbeit machen, ich werde meine 18 Monate lang machen, und dann gehen wir weiter."

Statt weiterer 18 Monate bekam der frühere Coach von Sporting Lissabon aber nur noch 19 Stunden. Am Montag folgte auf den Ausbruch die Entlassung. Angesichts seines Auftritts in Leeds, der wie eine Rücktrittserklärung anmutete, dürfte Amorim davon kaum überrascht gewesen sein. Trotz seiner oft angespannten Beziehung zu den Medien nutzte der 40-Jährige die Gelegenheit, um sich gegen den Vorstand auszusprechen, der ihn eingestellt hatte. Und wie Enzo Maresca bei Chelsea oder Nuno Espirito Santo bei Nottingham Forest erfahren mussten, gibt es in solchen Fällen normalerweise nur einen Gewinner.