Er hat es sich selbst zuzuschreiben! Wie Ruben Amorim bei Manchester United sogar seine größten Unterstützer vergraulte

Der Moment kam aus heiterem Himmel und schien doch schon lange in der Luft gelegen zu haben. Ruben Amorim hatte eine potenziell schwierige Pressekonferenz nach Manchester Uniteds Unentschieden in Leeds (1:1) ohne große Aufregung hinter sich gebracht und den versammelten Journalisten wenig Stoff geliefert. Doch dann eskalierte der Cheftrainer die Situation völlig unerwartet selbst.
Noch vor dem Spiel hatte er niedergeschlagen und mutlos gewirkt, offensichtlich über etwas verärgert. Auf die Frage, ob sich zwischen ihm und Sportdirektor Jason Wilcox etwas geändert habe, wiederholte Amorim dreimal: "Ich möchte nicht darüber sprechen." Doch die Frage im Anschluss an das Duell mit Leeds, ob er weiterhin das Vertrauen des Vorstands genieße, brachte beim Portugiesen endlich das Fass zum Überlaufen.