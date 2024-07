Was für ein Logo hat Spanien mittig auf dem Trikot?

Auf den Trikots von Spanien fällt ein zusätzliches Logo auf, das sonst keine Mannschaft hat. Worum handelt es sich dabei?

Wer sich bei der EM 2024 die Spiele von Spanien anschaut, dem fällt möglicherweise auf, dass die Furia Roja ein zusätzliches Logo mittig auf dem Trikot trägt.

Auch im Viertelfinale gegen Deutschland am Freitag tragen Lamine Yamal, Nico Williams und Co. dieses Trikot natürlich. Was hat es dabei mit dem zusätzlichen Logo auf sich? Wofür steht es und warum ist es auf Spaniens Trikot zu sehen?

Die Antwort hat damit zu tun, dass die Spanier im vergangenen Jahr die Nations League gewonnen haben. Weitere Informationen und Erklärungen dazu folgen.