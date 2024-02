Champions League: Welche Spiele zeigt / überträgt Amazon Prime im Achtelfinale?

Die Königsklasse geht in ihre spannendste Phase. Welche Spiele laufen nun bei Amazon Prime?

Die Champions League ist zurück - und wie! Im Februar beginnt die K.o.-Phase in Europas Königsklasse und die Fans fiebern den Spielen im Achtelfinale schon entgegen.

Drei deutsche Vertreter sind noch mit von der Partie: Der FC Bayern trifft auf Lazio Rom, der BVB bekommt es mit der PSV Eindhoven zu tun. Und RB Leipzig fordert Rekordsieger Real Madrid heraus.

Wie schon in der Gruppenphase ist es auch in der Runde der letzten 16 Mannschaften so, dass nicht alle Partien dieser Spielrunde bei einem Anbieter live im TV und Stream gezeigt werden.

Neben DAZN ist auch Amazon Prime für die Übertragung der Spiele in Deutschland zuständig. Ausgewählte Begegnungen hat der US-Online-Versandhändler im Programm und GOAL klärt auf, welche dies im Achtelfinale sind.