Weil er deutlich günstiger wäre als ein Weltmeister: Interesse des FC Barcelona an Bayern Münchens Harry Kane wird wohl immer größer

Kane ziert am Freitag die Titelseite der katalanischen Sportzeitung. Im entsprechenden Bericht ist davon die Rede, dass der Engländer mehr und mehr zu Barcas absoluter Wunschlösung für die Nachfolge von Mittelstürmer Robert Lewandowski werde.

Dass Kane bei Barca im Gespräch ist, ist schon länger bekannt. Die Bemühungen könnten nun aber eine neue Dimension erreichen, wenn der spanische Meister tatsächlich voll auf die Karte Kane setzen sollte.

Was den 32-Jährigen laut Mundo Deportivo für Barcelona besonders interessant macht, ist der vergleichsweise günstige Preis. Kane soll Bayern mittels einer Ausstiegsklausel in Höhe von "nur" 65 Millionen Euro im kommenden Sommer verlassen können. Die Klausel müsste dafür jedoch spätestens bis zum 31. Januar 2026 gezogen werden.

Kane wäre damit deutlich günstiger zu haben als beispielsweise Julian Alvarez. Der argentinische Weltmeister gilt ebenfalls als einer der Top-Kandidaten bei Barca, Atletico Madrid würde für ihn aber wohl bis zu 200 Millionen Euro Ablöse fordern.