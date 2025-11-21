Beim FC Barcelona beschäftigt man sich offenbar immer intensiver mit einer möglichen Verpflichtung von Bayern Münchens Torjäger Harry Kane. Das berichtet die Mundo Deportivo.
Weil er deutlich günstiger wäre als ein Weltmeister: Interesse des FC Barcelona an Bayern Münchens Harry Kane wird wohl immer größer
Harry Kane und der FC Barcelona: Die Spekulationen reißen nicht ab
Kane ziert am Freitag die Titelseite der katalanischen Sportzeitung. Im entsprechenden Bericht ist davon die Rede, dass der Engländer mehr und mehr zu Barcas absoluter Wunschlösung für die Nachfolge von Mittelstürmer Robert Lewandowski werde.
Dass Kane bei Barca im Gespräch ist, ist schon länger bekannt. Die Bemühungen könnten nun aber eine neue Dimension erreichen, wenn der spanische Meister tatsächlich voll auf die Karte Kane setzen sollte.
Was den 32-Jährigen laut Mundo Deportivo für Barcelona besonders interessant macht, ist der vergleichsweise günstige Preis. Kane soll Bayern mittels einer Ausstiegsklausel in Höhe von "nur" 65 Millionen Euro im kommenden Sommer verlassen können. Die Klausel müsste dafür jedoch spätestens bis zum 31. Januar 2026 gezogen werden.
Kane wäre damit deutlich günstiger zu haben als beispielsweise Julian Alvarez. Der argentinische Weltmeister gilt ebenfalls als einer der Top-Kandidaten bei Barca, Atletico Madrid würde für ihn aber wohl bis zu 200 Millionen Euro Ablöse fordern.
Verlässt Robert Lewandowski den FC Barcelona?
Die 65 Millionen für Kane könnte sich das finanziell schwer angeschlagene Barcelona schon eher möglicherweise leisten. Vergangene Woche hatte die Mundo Deportivo bereits berichtet, dass man in der Finanzabteilung der Blaugrana zuversichtlich sei, im Sommer einen absoluten Topstürmer verpflichten zu können - vorausgesetzt, Lewandowski verlässt den Verein.
Der Vertrag des Polen läuft am Saisonende aus. Lewandowski würde wohl gerne verlängern und auch für Barca ist das nicht ausgeschlossen, allerdings ist die Zukunftsfrage beim 37-jährigen Angreifer weiterhin offen. Zuletzt kamen Berichte auf, wonach sich die AC Mailand schon im anstehenden Wintertransferfenster um Lewandowski bemühen wolle.
Harry Kane könnte beim FC Bayern sogar verlängern - probiert es Barca trotzdem?
Im Poker um Kane setzt Barcelona laut Mundo Deportivo derweil vor allem auf die weltweite Strahlkraft des Vereins. Damit wolle man versuchen, den englischen Nationalmannschaftskapitän von einem Wechsel zu überzeugen, obwohl er sich in München nach eigenen Angaben sehr wohl fühlt und zuletzt angedeutet hatte seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Bayern möglicherweise auch verlängern zu wollen .
Kane war 2023 für 95 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gewechselt und hat beim FCB eine herausragende Torquote. In der laufenden Saison gelangen ihm in bisher 17 Einsätzen bereits 23 Treffer.
Harry Kane: Seine bisherige Bilanz gegen den FC Barcelona
- 3. Oktober 2018 (Champions League, Gruppenphase): Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 (ein Tor)
- 11. Dezember 2018 (Champions League, Gruppenphase): FC Barcelona - Tottenham Hotspur 1:1 (ein Assist)
- 23. Oktober 2024 (Champions League, Ligaphase): FC Barcelona - FC Bayern München 4:1 (ein Tor)