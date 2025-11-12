Er soll "die erste Wahl" sein: Anzeichen für Hammer um Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane verdichten sich

Kanes Vertrag in München läuft 2027 aus. Allerdings beinhaltet er laut übereinstimmender Medienberichte eine Ausstiegsklausel. Dank ihr kann der 32-Jährige den FCB für die festgeschriebene Ablösesumme von 65 Millionen Euro nach dieser Spielzeit verlassen. Allerdings muss er, so heißt es, diese Klausel bereits frühzeitig ziehen. Die Rede ist von einer Frist, die Ende Januar abläuft.

Angesichts der herausragenden Leistungen Kanes in den vergangenen Wochen betonten die Klubchefs, eine Verlängerung mit ihrem Torgaranten anstreben zu wollen. Kane selbst betonte auf entsprechenden Nachfragen stets, sich in München wohlzufühlen und beim FC Bayern glücklich zu sein. Er sei daher offen für eine Verlängerung. Mit einem kolportierten Jahresgehalt von 25 Millionen Euro ist er der absolute Spitzenverdiener beim deutschen Rekordmeister.

Sollte ausgerechnet Kane Lewandowski beerben, wäre dies schon bemerkenswert. Den siebenfachen Bundesliga-Torschützenkönig holte Barcelona im Sommer 2022 ebenfalls im fortgeschrittenen Fußballeralter aus München und bezahlten für ihn ebenfalls noch eine hohe Ablöse. 40 Millionen Euro flossen für den damals 33-Jährigen an die Säbener Straße.