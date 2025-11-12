Die Anzeichen für ein Interesse des spanischen Meisters FC Barcelona an Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane verdichten sich.
Er soll "die erste Wahl" sein: Anzeichen für Hammer um Bayern Münchens Starstürmer Harry Kane verdichten sich
Wie der Guardian berichtet, sei der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bei den Katalanen "die erste Wahl" für die Nachfolge des alternden Sturmführers Robert Lewandowski. Man sehe in Kane den "idealen jüngeren Ersatz" für den 37 Jahre alten Polen, dessen Zukunft in Barcelona über den kommenden Sommer hinaus ungewiss ist.
Es ist nicht der erste Bericht dieser Art in den vergangenen Wochen. Unter anderem hatte bereits die in Katalonien ansässige Sport geschrieben, ein Engagement bei Barca sei für Kane reizvoll und dessen Berater hätten Kontakte zu mehreren Spitzenvereinen geknüpft.
- Getty
FC Barcelona: Beerbt ein Ex-Bayern-Stürmer einen Ex-Bayern-Stürmer?
Kanes Vertrag in München läuft 2027 aus. Allerdings beinhaltet er laut übereinstimmender Medienberichte eine Ausstiegsklausel. Dank ihr kann der 32-Jährige den FCB für die festgeschriebene Ablösesumme von 65 Millionen Euro nach dieser Spielzeit verlassen. Allerdings muss er, so heißt es, diese Klausel bereits frühzeitig ziehen. Die Rede ist von einer Frist, die Ende Januar abläuft.
Angesichts der herausragenden Leistungen Kanes in den vergangenen Wochen betonten die Klubchefs, eine Verlängerung mit ihrem Torgaranten anstreben zu wollen. Kane selbst betonte auf entsprechenden Nachfragen stets, sich in München wohlzufühlen und beim FC Bayern glücklich zu sein. Er sei daher offen für eine Verlängerung. Mit einem kolportierten Jahresgehalt von 25 Millionen Euro ist er der absolute Spitzenverdiener beim deutschen Rekordmeister.
Sollte ausgerechnet Kane Lewandowski beerben, wäre dies schon bemerkenswert. Den siebenfachen Bundesliga-Torschützenkönig holte Barcelona im Sommer 2022 ebenfalls im fortgeschrittenen Fußballeralter aus München und bezahlten für ihn ebenfalls noch eine hohe Ablöse. 40 Millionen Euro flossen für den damals 33-Jährigen an die Säbener Straße.
- Getty Images Sport
Robert Lewandowskis Vertrag bei Barca läuft aus
Bei den Blaugrana läuft Lewandowskis Vertrag nun aus und in den vergangenen Tagen häuften sich die Medienberichte, laut denen die Entscheidung gefallen sei und Barca nicht verlängern wolle. Neben Kane wurden zuletzt als mögliche Nachfolger Julian Alvarez von Atletico Madrid, Dusan Vlahovic von Juventus, Joaquin Panichelli von Racing Straßburg und Karl Etta Eyong vom FC Villarreal gehandelt.
Sollten die Klubchefs um Präsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco tatsächlich bei Kane ernst machen, bliebe die Frage der Finanzierung. Der LaLiga-Tabellenzweite hat weiter mit einer angespannten wirtschaftlichen Lage zu kämpfen und musste auch im vergangenen Sommer wieder um die Registrierung mehrerer neuer Spieler zittern. Eine Verpflichtung Kanes wäre zweifelsohne ein kostspieliges Unterfangen, das der Klub kaum so ohne Weiteres stemmen könnte.
Harry Kanes Leistungsdaten für den FC Bayern 2025/26:
- Einsätze: 17
- Einsatzminuten: 1372
- Tore: 23
- Assists: 3