Die Anzeichen verdichten sich, dass der im kommenden Sommer ablösefreie Robert Lewandowski den FC Barcelona voraussichtlich verlassen wird, da man ihm wahrscheinlich keinen neuen Vertrag anbieten wird. Nun hat eine spanische Zeitung die Shortlist der Katalanen für potenzielle Nachfolgekandidaten enthüllt.
Die Finanzabteilung ist offenbar zuversichtlich! Zeitung enthüllt Stürmer-Shortlist des FC Barcelona für Nachfolge von Robert Lewandowski
Fünf Stars auf Shortlist des FC Barcelona?
Da das Kapitel Lewandowski möglicherweise zu Ende geht, hat der katalanische Spitzenklub begonnen, sich auf eine Zeit nach seinem Starstürmer vorzubereiten. Laut Mundo Deportivo hat der Verein eine Shortlist mit fünf Stürmern erstellt.
Auf dieser sollen folgende Spieler stehen: Julian Alvarez von Atletico Madrid, der als Favorit auf die Nachfolge von Lewandowski bezeichnet wird. Zudem werden Bayerns Harry Kane, Victor Osimhen von Galatasaray, Serhou Guirassy von Borussia Dortmund und Karl Etta Eyong von UD Levante als kostengünstige Option erwähnt.
Lewandowski-Berater: "Wir müssen abwarten"
Der Bericht fügt hinzu, dass die Finanzabteilung von Barcelona zuversichtlich sei, dass der Verein den Transfer eines Top-Stürmers tätigen kann. Um sich den neuen Spieler leisten zu können, müssen die Katalanen jedoch zur 1:1-Regel von LaLiga zurückkehren. Sobald Lewandowski den Verein verlässt, werden 40 Millionen Euro frei, mit denen der neue Transfer finanziert werden kann.
Derzeit steht Barcelona kurz davor, das 1:1-Gleichgewicht zu erreichen, wobei die ausstehenden Zahlungen für die VIP-Sitzplätze im Dezember fällig werden. Im Rahmen der Abrechnung für die Saison 2024/25 wurden bereits 70 der 100 Millionen Euro bezahlt. Der Verein wird die restlichen 30 Millionen Euro bis Dezember erhalten. Damit wird das 1:1-Gleichgewicht erreicht sein.
Lewandowskis Berater Pini Zahavi erklärte indes kürzlich, dass der Stürmer Barca tatsächlich verlassen könnte: "Lewandowskis Vertrag mit Barcelona läuft im Sommer 2026 aus und es wurde noch keine Entscheidung getroffen. Wir müssen abwarten, was in den nächsten Tagen passiert."
Welche Spieler werden mit Barcelona in Verbindung gebracht?
Zuletzt hatte es mit Blick auf Lewandowskis Zukunft geheißen, der italienische Spitzenklub AC Mailand wolle sich konkret um einen Transfer bemühen. In den kommenden Wochen soll ein Meeting zwischen Milans Sportchef Igli Tare und Berater Zahavi vereinbart sein. Eine Verpflichtung des 37 Jahre alten Angreifers zur neuen Saison genieße Priorität bei den Rossoneri, heißt es.
Dazu berichtete der renommierte türkische Journalist Yagiz Sabuncuoglu, dass sich Verantwortliche von Fenerbahce bereits mit Zahavi getroffen haben. Sollte ernsthaftes Interesse an einem Wechsel in die Türkei bestehen, würde Fenerbahce ein Angebot abgeben.
Lewandowski schoss seit seiner Ankunft in Barcelona 2022 in 159 Pflichtspielen 108 Tore und bereitete 20 weitere vor. Zweimal gewann er den Meistertitel, zweimal den spanischen Supercup, einmal die Copa del Rey. In dieser Saison ist er kein unumstrittener Stammspieler mehr. Beim 4:2-Sieg gegen Celta Vigo gelang ihm zuletzt ein Dreierpack.
Robert Lewandowski: Die nächsten Spiele mit dem FC Barcelona
- 22. November: FC Barcelona - Athletic Bilbao
- 25. November: FC Chelsea - FC Barcelona
- 29. November: FC Barcelona - Deportivo Alaves
- 2. Dezember: FC Barcelona - Atletico Madrid
- 6. Dezember: Real Sevilla - FC Barcelona