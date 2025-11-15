Die Finanzabteilung ist offenbar zuversichtlich! Zeitung enthüllt Stürmer-Shortlist des FC Barcelona für Nachfolge von Robert Lewandowski

Der Bericht fügt hinzu, dass die Finanzabteilung von Barcelona zuversichtlich sei, dass der Verein den Transfer eines Top-Stürmers tätigen kann. Um sich den neuen Spieler leisten zu können, müssen die Katalanen jedoch zur 1:1-Regel von LaLiga zurückkehren. Sobald Lewandowski den Verein verlässt, werden 40 Millionen Euro frei, mit denen der neue Transfer finanziert werden kann.

Derzeit steht Barcelona kurz davor, das 1:1-Gleichgewicht zu erreichen, wobei die ausstehenden Zahlungen für die VIP-Sitzplätze im Dezember fällig werden. Im Rahmen der Abrechnung für die Saison 2024/25 wurden bereits 70 der 100 Millionen Euro bezahlt. Der Verein wird die restlichen 30 Millionen Euro bis Dezember erhalten. Damit wird das 1:1-Gleichgewicht erreicht sein.

Lewandowskis Berater Pini Zahavi erklärte indes kürzlich, dass der Stürmer Barca tatsächlich verlassen könnte: "Lewandowskis Vertrag mit Barcelona läuft im Sommer 2026 aus und es wurde noch keine Entscheidung getroffen. Wir müssen abwarten, was in den nächsten Tagen passiert."