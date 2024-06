Warum wird Ungarn vs. Schweiz heute nicht live im Free TV gezeigt / übertragen?

Am zweiten Turniertag der EM 2024 kommt es zum Duell zwischen der Schweiz und Ungarn. Es wird aber nicht live im Free-TV gezeigt.

Zweiter Tag der EM 2024 in Deutschland! Am heutigen Samstag, 15. Juni, finden drei Gruppenspiele statt. Darunter ist eine Partie für den deutschen Fußballfan von besonderem Interesse.

In Köln treffen ab 15 Uhr die beiden Gruppengegner des DFB-Teams, die Schweiz und Ungarn, aufeinander. Viele Spieler der Eidgenossen verdienen ihr Geld in der Bundesliga. Das sind beispielweise Kapitän Granit Xhaka von Bayer Leverkusen oder Abwehrspieler Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach. Doch auch Ungarn hat viel Qualität in seinem Kader und sollte von der Schweiz nicht unterschätzt werden.

Eine kostenlose Übertragung der Partie im Free-TV wird es heute nicht geben. Weshalb das so ist, erfahrt Ihr hier.