Ungarn bei der EM 2024, Kader in Deutschland: Wer steht beim DFB-Gegner im Aufgebot für die EURO?

Die Osteuropäer wurden mit Deutschland in Gruppe A gelost. Wir schauen uns ihren Kader ganz genau an.

Ungarn hat bisher an vier Europameisterschaften teilgenommen und wird 2024 zum fünften Mal dabei sein.

Bei der Europameisterschaft 1964 sicherte sich Ungarn durch einen Sieg im Duell mit Dänemark den dritten Platz, bei der EM 1972 wurde die Nation Vierter.

Der letzte Erfolg war die EM 2016, bei der Ungarn als Gruppensieger das Achtelfinale erreichte. Dort war dann jedoch nach einer 0:4-Klatsche gegen Belgien Schluss. Obwohl sich Ungarn als eines der elf Gastgeberländer für die EURO 2021 qualifizierte, schied es seinerzeit in der Gruppenphase aus.

Bei der Europameisterschaft 2024 wollen die Ungarn nun ihr bestes Ergebnis übertreffen. In der Gruppe A warten die Schweiz, Deutschland und Schottland. Das Duell mit dem Ausrichter findet am 19. Juni ab 18 Uhr in Stuttgart statt.

Doch wer wird im Kader des italienischen Trainers Marco Rossi für die EURO 2024 stehen?