"Wahrscheinlich die letzte Saison": Ist die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona bereits entschieden?

Der Vertrag des 163-fachen polnischen Nationalstürmers bei Barca läuft am Ende dieser Saison aus. Obwohl es eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr gibt, verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass sich die Wege im Sommer trennen könnten. Als Nachfolger werden Juventus' Dusan Vlahovic und Atletico Madrids Julian Alvarez gehandelt.

Lewandowski selbst ließ seine Zukunft Ende Dezember offen, sagte im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski: "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck."

Im Falle eines Wechsels wird vor allem über mögliche Engagements des Ex-Bayern-Goalgetters in Saudi-Arabien oder der MLS spekuliert. Chicago Fire soll zuletzt Interesse angemeldet haben.