Gegenüber dem polnischen Medienunternehmen Plejada erklärte Anna Lewandowski: "Wir werden sehen, wie die Saison in Barcelona in diesem Jahr verläuft, denn, sagen wir mal, es wird wahrscheinlich die letzte Saison meines Mannes hier sein. Also haben wir das Beste daraus gemacht. Wir haben jeden Moment, jedes Spiel mit den Fans genossen, weil wir wissen, dass wir das alles eines Tages nicht mehr haben werden."
"Wahrscheinlich die letzte Saison": Ist die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona bereits entschieden?
Der Vertrag des 163-fachen polnischen Nationalstürmers bei Barca läuft am Ende dieser Saison aus. Obwohl es eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr gibt, verdichteten sich zuletzt die Anzeichen, dass sich die Wege im Sommer trennen könnten. Als Nachfolger werden Juventus' Dusan Vlahovic und Atletico Madrids Julian Alvarez gehandelt.
Lewandowski selbst ließ seine Zukunft Ende Dezember offen, sagte im Interview mit dem polnischen Journalisten Bogdan Rymanowski: "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck."
Im Falle eines Wechsels wird vor allem über mögliche Engagements des Ex-Bayern-Goalgetters in Saudi-Arabien oder der MLS spekuliert. Chicago Fire soll zuletzt Interesse angemeldet haben.
Lewandowski will mit Polen zur Weltmeisterschaft 2026
Derweil hofft Lewandowski mit der polnischen Nationalmannschaft noch auf ein Highlight im kommenden Sommer. Nach Platz zwei hinter den Niederlanden in ihrer Qualifikationsgruppe kämpfen die Polen Ende März in den Playoffs um eines der letzten Tickets zur WM 2026. Im Halbfinale trifft man zuhause auf Albanien, in einem möglichen Playoff-Finale würde es gegen Schweden oder die Ukraine gehen.
Beim FC Barcelona stand der 37-Jährige in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 25-mal auf dem Rasen. Dabei konnte er zwölf Treffer selbst erzielen, drei weitere Tore bereitete er vor. Mit den Katalanen kann Lewandowski in dieser Saison noch das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League gewinnen.
Robert Lewandowskis Zahlen für den FC Barcelona
- Bei Barca seit: 2022
- Einsätze: 172
- Tore: 113
- Assists: 22
- Titel: 2x Spanischer Meister, 1x Spanischer Pokalsieger, 3x Spanischer Supercup-Sieger
Häufig gestellte Fragen
Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.
Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.
Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.
Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.
Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.
Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.
Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.
Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.
Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.
Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.
Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.
Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.
Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.
Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.
Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege.
Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.
Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".
Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.