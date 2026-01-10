Nachdem der von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehene Marcus Rashford kurz vor Jahresende klargestellt hat, dass er alles dafür tun wird, damit er nicht zu den Red Devils zurückkehren muss, sondern bei den Blaugrana bleiben darf, gibt es nun angeblich neue Entwicklungen in dieser Personalie.
Vor zwei Monaten wurde noch das Gegenteil behauptet! FC Barcelona hat offenbar finale Entscheidung bei Marcus Rashford getroffen
Informationen unter anderem der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge ist bei Barca nun die finale Entscheidung gefallen: Man werde Rashford im Sommer fest verpflichten und die die Kaufoption über 30 Millionen Euro ziehen.
Das kommt einer echten Trendwende gleich. Schließlich hatte Barcas Sportdirektor Deco noch vor zwei Monaten offenbart, dass die Katalanen nicht mit einer festen Verpflichtung des Stürmers planen.
"Wenn wir gut abschneiden und es keine Überraschungen gibt, halte ich das nicht für notwendig", antwortete Deco am Rande einer öffentlichen Trainingseinheit auf die Frage, ob Barca beabsichtige, die Kaufoption für den 28-Jährigen zu ziehen.
Barcelonas Marcus Rashford: "Das Ziel ist es, Titel zu holen"
Zuletzt gab es Berichte aus Spanien, wonach Rashford eine Gehaltsreduzierung hinnehmen müsste, um bei Barca zu bleiben. Er vermittelte mit seinen Aussagen jedoch den Eindruck, dass ihm das nicht sonderlich wichtig ist.
Im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung Sport sagte Rashford Ende Dezember: "Ich möchte bei Barca bleiben. Das ist für mich das ultimative Ziel. Aber es ist nicht der Grund, warum ich hart trainiere und hier alles gebe. Das Ziel ist es, Titel zu holen. Barca ist ein großer und fantastischer Verein, der immer danach strebt, Titel zu gewinnen."
Rashford ergänzte: "Ich bin hier, um dem Team zu helfen, Titel zu gewinnen. Die letzte Saison war schon fantastisch, aber im Leben geht es immer sehr schnell, Dinge ändern sich. Das Ziel ist es jetzt, diese Erfolge zu wiederholen. Darauf konzentriere ich mich voll und ganz."
Hansi Flick lobt die Einstellung von Marcus Rashford
Barcelonas Trainer Hansi Flick zeigte sich mit den bisherigen Leistungen von Rashford sehr zufrieden und lobte zuletzt die Mentalität und Einstellung des Engländers: "Wenn ich mit den Spielern spreche, erkläre ich ihnen, warum sie nicht gespielt haben", sagte er. "Als ich Rashford erklären wollte, warum er nicht in der Startelf gestanden hat, hat er gesagt 'Das müssen Sie mir nicht erklären'. Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewinnt und wir die drei Punkte holen. Alles andere ist unwichtig. Das ist genau die richtige Einstellung."
Marcus Rashford glänzt für den FC Barcelona
Rashford hat mit sieben Toren und elf Vorlagen bislang seinen Teil dazu beigetragen, dass Barca in La Liga von der Tabellenspitze grüßt. Obwohl sich der Engländer die Einsatzzeiten auf der linken Offensivseite mit Raphinha teilen muss, nutzte er in Barcelona seine Chance, nachdem er bei United vom ehemaligen Trainer Ruben Amorim verbannt worden war.
Die Saison 2025/26 von Marcus Rashford
- Spiele: 26
- Spielminuten: 1644
- Tore: 7
- Assists: 11