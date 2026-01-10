Vor zwei Monaten wurde noch das Gegenteil behauptet! FC Barcelona hat offenbar finale Entscheidung bei Marcus Rashford getroffen

Informationen unter anderem der spanischen Zeitung Mundo Deportivo zufolge ist bei Barca nun die finale Entscheidung gefallen: Man werde Rashford im Sommer fest verpflichten und die die Kaufoption über 30 Millionen Euro ziehen.

Das kommt einer echten Trendwende gleich. Schließlich hatte Barcas Sportdirektor Deco noch vor zwei Monaten offenbart, dass die Katalanen nicht mit einer festen Verpflichtung des Stürmers planen.

"Wenn wir gut abschneiden und es keine Überraschungen gibt, halte ich das nicht für notwendig", antwortete Deco am Rande einer öffentlichen Trainingseinheit auf die Frage, ob Barca beabsichtige, die Kaufoption für den 28-Jährigen zu ziehen.