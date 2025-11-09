Sportdirektor Deco vom FC Barcelona hat offenbart, dass die Katalanen derzeit nicht mit einer festen Verpflichtung von Stürmer Marcus Rashford planen.
"Halte das nicht für notwendig": Ein Star dürfte den FC Barcelona im Sommer verlassen
"Wenn wir gut abschneiden und es keine Überraschungen gibt, halte ich das nicht für notwendig", antwortete Deco am Rande einer öffentlichen Trainingseinheit auf die Frage, ob Barca beabsichtige, die rund 30 Millionen Euro schwere Kaufoption für den 28-Jährigen zu ziehen.
Auch Lewandowskis Zukunft ist unklar
Bei Barcelona besitzt der eigentlich bei Aston Villa unter Vertrag stehende englische Nationalstürmer ein Arbeitspapier bis zum Saisonende, im Anschluss muss er Stand jetzt auf die Insel zurückkehren. Rashford kommt in der laufenden Saison in 15 Pflichtspielen auf sechs Tore und sieben Assists.
Bei den Katalanen laufen die Planungen für den Kader für die kommende Spielzeit derzeit auf Hochtouren, in diesem Zug will man sich auch von einigen Altlasten trennen und die Mannschaft insgesamt verjüngen.
Zuletzt mehrten sich die Gerüchte über einen möglichen Abgang von Robert Lewandowski. Zwar würde der Pole gerne bleiben und sein auslaufendes Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängern, Barca zögert bislang aber noch.
Kommt ein Hochkaräter im Sturmzentrum?
Darüber hinaus liebäugelt man angeblich mit einigen hochkarätigen Alternativen für das Sturmzentrum. Als Favoriten wurden zuletzt Julian Alvarez von Atletico Madrid, Dusan Vlahovic von Juventus Turin, Joaquin Panichelli von Racing Straßburg und Karl Etta Eyong vom FC Villarreal gehandelt. Sogar Bayern Münchens Harry Kane soll einen Transfer in die katalonische Hauptstadt erwägen.
Dabei müssen die finanziell schwer angeschlagenen Katalanen allerdings nach wie vor aufs Geld achten. Bei der Verpflichtung eines Hochkaräters müsste Barca bei der Finanzierung wohl kreativ werden - vor allem mit Blick auf die strengen Gehaltsregeln in der spanischen Liga. Eine Vertragsverlängerung mit Lewandowski oder eine feste Verpflichtung von Rashford wären in dieser Hinsicht wohl die günstigeren Varianten.
Marcus Rashford: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 15
- Tore: 6
- Assists: 7