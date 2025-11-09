"Halte das nicht für notwendig": Ein Star dürfte den FC Barcelona im Sommer verlassen

Bei Barcelona besitzt der eigentlich bei Aston Villa unter Vertrag stehende englische Nationalstürmer ein Arbeitspapier bis zum Saisonende, im Anschluss muss er Stand jetzt auf die Insel zurückkehren. Rashford kommt in der laufenden Saison in 15 Pflichtspielen auf sechs Tore und sieben Assists.

Bei den Katalanen laufen die Planungen für den Kader für die kommende Spielzeit derzeit auf Hochtouren, in diesem Zug will man sich auch von einigen Altlasten trennen und die Mannschaft insgesamt verjüngen.

Zuletzt mehrten sich die Gerüchte über einen möglichen Abgang von Robert Lewandowski. Zwar würde der Pole gerne bleiben und sein auslaufendes Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängern, Barca zögert bislang aber noch.