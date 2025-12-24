"Das ist für mich das ultimative Ziel": Barcelonas Marcus Rashford will nicht zu Manchester United zurück

Barcelona hat in Spaniens LaLiga die Formkrise von Real Madrid ausgenutzt und sich wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Aktuell hat das Team von Trainer Hansi Flick vier Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen, denn nach der Niederlage gegen Real im Clasico hat es acht Liga-Partien in Serie gewonnen, während die Madrilenen schwächelten.

Rashford hat mit zwei Toren und sechs Vorlagen in der ersten Saisonhälfte seinen Teil dazu beigetragen. Obwohl sich der Engländer die Einsatzzeiten auf der linken Offensivseite mit Raphinha teilen muss, nutzte er in Barcelona seine Chance, nachdem er bei United von Trainer Ruben Amorim verbannt worden war.

Barcelona hat die Option, Rashfords Leihe am Ende der Saison für 25 Millionen Euro in einen fixen Transfer umzuwandeln. Berichten aus Spanien zufolge erwägen die Katalanen, genau dies zu tun, da Rashford bislang überzeugen konnte.