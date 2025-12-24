Der von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehene Marcus Rashford hat klargestellt, dass er alles dafür tun wird, damit er nicht zu den Red Devils zurückkehren muss, sondern bei den Blaugrana bleiben darf.
"Das ist für mich das ultimative Ziel": Barcelonas Marcus Rashford will nicht zu Manchester United zurück
Marcus Rashford glänzt für den FC Barcelona
Barcelona hat in Spaniens LaLiga die Formkrise von Real Madrid ausgenutzt und sich wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Aktuell hat das Team von Trainer Hansi Flick vier Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen, denn nach der Niederlage gegen Real im Clasico hat es acht Liga-Partien in Serie gewonnen, während die Madrilenen schwächelten.
Rashford hat mit zwei Toren und sechs Vorlagen in der ersten Saisonhälfte seinen Teil dazu beigetragen. Obwohl sich der Engländer die Einsatzzeiten auf der linken Offensivseite mit Raphinha teilen muss, nutzte er in Barcelona seine Chance, nachdem er bei United von Trainer Ruben Amorim verbannt worden war.
Barcelona hat die Option, Rashfords Leihe am Ende der Saison für 25 Millionen Euro in einen fixen Transfer umzuwandeln. Berichten aus Spanien zufolge erwägen die Katalanen, genau dies zu tun, da Rashford bislang überzeugen konnte.
Barcelonas Marcus Rashford: "Das Ziel ist es, Titel zu holen"
Berichten aus Spanien zufolge müsste Rashford eine Gehaltsreduzierung hinnehmen, um bei Barca zu bleiben, aber der Stürmer vermittelt den Eindruck, dass ihm das nicht sonderlich wichtig ist. Im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung Sport sagte Rashford: "Ich möchte bei Barca bleiben. Das ist für mich das ultimative Ziel. Aber es ist nicht der Grund, warum ich hart trainiere und hier alles gebe. Das Ziel ist es, Titel zu holen. Barca ist ein großer und fantastischer Verein, der immer danach strebt, Titel zu gewinnen."
Rashford ergänzte: "Ich bin hier, um dem Team zu helfen, Titel zu gewinnen. Die letzte Saison war schon fantastisch, aber im Leben geht es immer sehr schnell, Dinge ändern sich. Das Ziel ist es jetzt, diese Erfolge zu wiederholen. Darauf konzentriere ich mich voll und ganz."
Hansi Flick lobt die Einstellung von Marcus Rashford
Barcelonas Trainer Flick zeigte sich mit den bisherigen Leistungen von Rashford sehr zufrieden und lobte zuletzt die Mentalität und Einstellung des Engländers: "Wenn ich mit den Spielern spreche, erkläre ich ihnen, warum sie nicht gespielt haben", sagte er. "Als ich Rashford erklären wollte, warum er nicht in der Startelf gestanden hat, hat er gesagt 'Das müssen Sie mir nicht erklären'. Das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewinnt und wir die drei Punkte holen. Alles andere ist unwichtig. Das ist genau die richtige Einstellung."
Die Saison 25/26 von Marcus Rashford:
- Spiele: 24
- Spielminuten: 1574
- Tore: 7
- Assists: 11