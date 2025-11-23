Die Rückkehr des FC Barcelona ins Camp Nou war für viele Protagonisten des spanischen Meisters eine emotionale Angelegenheit. Besonders auch für Cheftrainer Hansi Flick (60). Der deutsche Coach erzählte hinterher eine bemerkenswerte Anekdote und bekam von Klubchef Joan Laporta praktisch eine Jobgarantie.
"Unglaubliche Geschichte für mich": Hansi Flick verrät emotionale Anekdote – und bekommt beim FC Barcelona praktisch eine Jobgarantie
Im Anschluss an das 4:0 gegen Athletic Bilbao schilderte Flick: "Vor langer Zeit war ich hier, ich war gerade von einem Drittligisten gefeuert worden. Da habe ich mir gesagt: Okay, eines Tages will ich hier in Barcelona auf der Bank sitzen. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Eine unglaubliche Geschichte für mich. Es zeigt: Wenn du hart arbeitest und an das glaubst, was du tust, dann ist alles möglich. Und das habe ich auch der Mannschaft gesagt."
Erstmals seit Mai 2023 fand ein Fußballspiel der Blaugrana im 105.000-Zuschauer-Tempel statt. Anschließend begann der Umbau des Stadions, die Rückkehr der Profimannschaft verzögerte sich seitdem immer wieder. Gegen Athletic durften 45.000 Zuschauer in die Arena.
- AFP
Joan Laporta zu Hansi Flick: "Keine Sorge, du wirst es sehen"
Komplett soll die 1,45 Milliarden Euro teure Renovierung des Klubgeländes "Espai Barca" im Jahr 2027 abgeschlossen sein, dann wird die Kapazität von 99.000 Zuschauern auf besagte 105.000 Fans erhöht sein. Ein sichtlich stolzer Präsident Joan Laporta (63) verriet nach dem Spiel bei DAZN: "Hansi (Flick) sagt zu mir: 'Präsident, ich möchte es fertig sehen.' Und ich antworte ihm: 'Keine Sorge, du wirst es sehen, du bist hier fest etabliert, Mister.'"
Flicks Vertrag läuft passenderweise bis 2027, Laporta stellte aber eine noch längere Zusammenarbeit in Aussicht: "Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Wenn man sich das Training ansieht, wie er arbeitet, wie er mit den Spielern umgeht, mit den Veteranen, aber vor allem mit den jungen Spielern... Er ist ein großartiger Profi und hat ein großartiges Team, das uns ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und das dank Hansi, der alle meisterhaft führt, sehr gute Arbeit leistet."
Er wolle, das "viele Titelgewinne" in Barcas Wohnzimmer gefeiert werden, betonte er. Der hohe Sieg im Duell mit Bilbao war ein Schritt in diese Richtung, denn damit erklomm der Titelverteidiger zumindest vorübergehend die Tabellenspitze vor Erzrivale Real Madrid, der am Sonntagabend mit einem Sieg in Elche wieder vorbeiziehen kann.
"Ich bin zufrieden mit dem Zu-Null-Sieg, den vier Toren und den drei Punkten – ein perfekter Tag für uns", so Flick, der im Juli 2024 das Traineramt bei den Katalanen übernommen hatte: "Wir haben unglaubliche Fans, einen fantastischen Verein und sind wieder zu Hause."
Hansi Flicks Bilanz beim FC Barcelona
- Spiele: 77
- Siege: 56
- Remis: 9
- Niederlagen: 12
- Torverhältnis: 222:94
- Punkteschnitt: 2,30
- Titel: 3