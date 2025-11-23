"Unglaubliche Geschichte für mich": Hansi Flick verrät emotionale Anekdote – und bekommt beim FC Barcelona praktisch eine Jobgarantie

Komplett soll die 1,45 Milliarden Euro teure Renovierung des Klubgeländes "Espai Barca" im Jahr 2027 abgeschlossen sein, dann wird die Kapazität von 99.000 Zuschauern auf besagte 105.000 Fans erhöht sein. Ein sichtlich stolzer Präsident Joan Laporta (63) verriet nach dem Spiel bei DAZN: "Hansi (Flick) sagt zu mir: 'Präsident, ich möchte es fertig sehen.' Und ich antworte ihm: 'Keine Sorge, du wirst es sehen, du bist hier fest etabliert, Mister.'"

Flicks Vertrag läuft passenderweise bis 2027, Laporta stellte aber eine noch längere Zusammenarbeit in Aussicht: "Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Wenn man sich das Training ansieht, wie er arbeitet, wie er mit den Spielern umgeht, mit den Veteranen, aber vor allem mit den jungen Spielern... Er ist ein großartiger Profi und hat ein großartiges Team, das uns ein Gefühl der Sicherheit vermittelt und das dank Hansi, der alle meisterhaft führt, sehr gute Arbeit leistet."

Er wolle, das "viele Titelgewinne" in Barcas Wohnzimmer gefeiert werden, betonte er. Der hohe Sieg im Duell mit Bilbao war ein Schritt in diese Richtung, denn damit erklomm der Titelverteidiger zumindest vorübergehend die Tabellenspitze vor Erzrivale Real Madrid, der am Sonntagabend mit einem Sieg in Elche wieder vorbeiziehen kann.

"Ich bin zufrieden mit dem Zu-Null-Sieg, den vier Toren und den drei Punkten – ein perfekter Tag für uns", so Flick, der im Juli 2024 das Traineramt bei den Katalanen übernommen hatte: "Wir haben unglaubliche Fans, einen fantastischen Verein und sind wieder zu Hause."