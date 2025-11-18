"Wir halten sie für angemessen": Barcelona-Präsident Joan Laporta verteidigt horrende Ticketpreise für Rückkehr ins Camp Nou

Monatelang hatte der FC Barcelona auf die Freigabe des umgebauten Stadions Camp Nou gehofft, doch der Termin wurde mehrfach verschoben. Am Samstag ist es nun so weit: 45.400 Zuschauer dürfen beim Liga-Spiel mit dabei sein. Noch vor dem Jahresende will der Klub rund 60.000 Fans zulassen, bevor im kommenden Jahr dann das Fassungsvermögen noch einmal angehoben wird.

Bei den Preisen unterscheidet der Klub zwischen den 24.000 Dauerkarten-Inhabern, Klub-Mitgliedern und anderen Fans. Während die Dauerkarten-Inhaber für 52 Euro auf die Haupttribüne können, müssen sie für schlechtere Sitzplätze nur 20 Euro zahlen. Damit liegen die aufgerufenen Preise im Vergleich zu anderen europäischen Top-Teams im unteren Bereich. Der Ärger entzündete sich jedoch an den Tickets für die Klub-Mitglieder, die mindestens 159 Euro kosten - und die "normalen" Fans müssen mindestens 199 Euro zahlen. Das teuerste Ticket ohne VIP-Paket kostet für sie 589 Euro.