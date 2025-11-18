Barcelonas Präsident Joan Laporta hat auf die Kritik an den Eintrittspreisen für das anstehende Heimspiel der Katalanen gegen Athletic Club reagiert und das geforderte Geld als "angemessen" bezeichnet. Barca tritt nach zweieinhalb Jahren am Sonnabend wieder im Camp Nou an - und will von einem Großteil der Zuschauer viel Geld für das Stadionerlebnis haben.
"Wir halten sie für angemessen": Barcelona-Präsident Joan Laporta verteidigt horrende Ticketpreise für Rückkehr ins Camp Nou
- AFP
FC Barcelona: Bis zu 589 Euro für eine Eintrittskarte
Monatelang hatte der FC Barcelona auf die Freigabe des umgebauten Stadions Camp Nou gehofft, doch der Termin wurde mehrfach verschoben. Am Samstag ist es nun so weit: 45.400 Zuschauer dürfen beim Liga-Spiel mit dabei sein. Noch vor dem Jahresende will der Klub rund 60.000 Fans zulassen, bevor im kommenden Jahr dann das Fassungsvermögen noch einmal angehoben wird.
Bei den Preisen unterscheidet der Klub zwischen den 24.000 Dauerkarten-Inhabern, Klub-Mitgliedern und anderen Fans. Während die Dauerkarten-Inhaber für 52 Euro auf die Haupttribüne können, müssen sie für schlechtere Sitzplätze nur 20 Euro zahlen. Damit liegen die aufgerufenen Preise im Vergleich zu anderen europäischen Top-Teams im unteren Bereich. Der Ärger entzündete sich jedoch an den Tickets für die Klub-Mitglieder, die mindestens 159 Euro kosten - und die "normalen" Fans müssen mindestens 199 Euro zahlen. Das teuerste Ticket ohne VIP-Paket kostet für sie 589 Euro.
- AFP
Laporta verteidigt die extrem hohen Preise
In einem Interview mit RAC1 sprach Klub-Boss Joan Laporta nun über die Rückkehr ins Camp Nou nach 909 Tagen. "Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Ich freue mich sehr auf die Rückkehr. Das wird etwas Historisches", sagte er.
Zu den aufgerufenen Preisen ergänzte er: "Es ist wichtig, dass herausgestellt wird, dass die Dauerkarten die billigsten in ganz Europa sind. Das wird am Samstag ein historisches Ereignis. Deshalb sind die Preise etwas höher als sonst." Laporta fügte hinzu: "Basierend auf unserer Recherche halten wir sie für angemessen."
- Getty Images Sport
Barca will gegen Frankfurt im Camp Nou antreten
Auch ohne den Heimvorteil im Camp Nou hatte Barcelona in der vergangenen Saison den Titel in LaLiga vor Real Madrid geholt. Die Heimspiele hatten die Katalanen während der Umbauphase im Olympiastadion der Stadt auf dem Montjuic ausgetragen.
Aktuell arbeitet der Klub daran, von der UEFA die Genehmigung zu bekommen, in der Gruppenphase der Champions League das Stadion wechseln zu dürfen. Gegen Eintracht Frankfurt will der Klub am 9. Dezember ebenfalls wieder im Camp Nou und nicht im Olympiastadion antreten.
Die nächsten Spiele des FC Barcelona:
- 22.11., 16.15 Uhr: Athletic Club (H)
- 25.11., 21 Uhr: Chelsea (A)
- 29.11., 16.15 Uhr: Alaves (H)
- 2.12., 21 Uhr: Atletico Madrid (H)