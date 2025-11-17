Datum, Gegner, Kapazität: FC Barcelona verkündet Rückkehr ins "neue" Camp Nou

Ein Fußballspiel fand vor Beginn des Umbaus letztmals im Mai 2023 statt. Seither haben sich die Bauarbeiten verzögert, für den Klub bedeutete das erhebliche Einnahmeverluste. Die Kosten für die Modernisierung des Stadions werden auf rund 1,5 Milliarden Euro geschätzt. Zuletzt trug der spanische Meister seine Heimspiele im Olympiastadion von Montjuic aus.

Am 7. November hatte Barca bereits vor 21.795 Zuschauern im Camp Nou trainiert. Der Klub hofft auch darauf, auch seine Champions-League-Spiele wieder dort austragen zu dürfen - noch steht eine Genehmigung der UEFA aber aus. Teams, die an europäischen Wettbewerben teilnehmen, dürfen theoretisch während der Saison nicht ihr Heimstadion wechseln.

Barca nennt in einem ausführlichen Statement auf seiner Website das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am 9. Dezember als erklärtes Ziel.