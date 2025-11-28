Real Madrid hat sich aus dem Werben um den französischen Nationalspieler Ibrahima Konate vom FC Liverpool verabschiedet. Das schreibt The Athletic.
Üble Auswirkungen auf den FC Bayern? Real Madrid soll Liverpool von einem Transfervorhaben informiert haben
Demnach habe es bei den Verantwortlichen des LaLiga-Rekordmeisters zwar Überlegungen gegeben, den Innenverteidiger 2026 zu verpflichten, allerdings hätten die Klubchefs ihre Liverpooler Pendants mittlerweile "direkt und unmissverständlich" darüber informiert, dass man kein Interesse an einem Konate-Transfer habe.
Spekulationen um Konate und Real kursierten seit Monaten. Der Vertrag des ehemaligen Bundesligaspielers an der Anfield Road läuft nach dieser Spielzeit aus, was ihn zu einem attraktiven Ziel auf dem Transfermarkt macht. Zwischenzeitlich war gar von einer Einigung mit Real die Rede. Liverpool will ihn unbedingt halten, bislang aber gab es in den Verhandlungen wegen einer Verlängerung keine Einigung.
Real Madrid: Kommt statt Ibrahima Konate Bayerns Dayot Upamecano?
Dass Real sich nicht um Konate bemühen wird, könnte auch Konsequenzen für den FC Bayern haben. Denn es gilt als ausgemacht, dass die Königlichen im Sommer ihre Verteidigung weiter umbauen werden und für die Defensivzentrale fällt damit ein heißer Kandidat weg. Womöglich intensiviert Real also stattdessen die Bemühungen um FCB-Star Dayot Upamecano (27). Auch der Vertrag von Konates Nationalmannschaftskamerad endet 2026 und auch ihn möchte sein aktueller Verein unbedingt halten. Bayerns Sportdirektor Max Eberl sprach in diesem Zuge unter der Woche von einem "internen Königstransfer" der Roten.
An Upamecano zeigt laut mehrerer Medienberichte neben Real auch Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain Interesse. Außerdem ist in Madrid noch Marc Guehi von Crystal Palace (25, Vertrag läuft ebenfalls aus) im Gespräch.
Ibrahima Konate läuft in Liverpool seiner Form hinterher
Derweil sorgt Konate nicht nur wegen seiner ungewissen Zukunft im Moment für Schlagzeilen. Der 26-Jährige läuft seit Wochen seiner Form hinterher und ist auch an der Liverpooler Krise beteiligt. Exemplarisch dafür steht sein Auftritt am Dienstagabend bei der 1:4-Heimklatsche in der Champions League gegen die PSV Eindhoven. Konate gab dabei vor allem beim dritten Gegentreffer ein schwaches Bild ab.
Ex-Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher ätzte deswegen bei CBS Sports: "Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll von ihnen. Dieser Konate! Für mich ist das ein Kündigungsgrund für den Trainer, weil er ihn verdammt noch mal immer wieder aufstellt. Dafür sollte er entlassen werden."
Konate, der 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig an die Anfield Road gekommen war, reagierte auf die Kritik und die sportliche Talfahrt mit einem Statement bei Social Media.
Bei X schrieb er: "Kritik gehört zum Fußball dazu, und wir werden jedes Mal zurückschlagen und diese Krise überwinden. In solchen Momenten sind die Fans das Wichtigste. Diejenigen, die in guten wie in schlechten Zeiten zu uns stehen – diejenigen, die auch in schwierigen Momenten für uns singen! Eure Stimme und eure Unterstützung bedeuten uns alles. Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, und wir werden weiter für euch kämpfen. Immer."
Ibrahima Konates Zeit beim FC Liverpool in Zahlen
- Spiele: 150
- Tore: 6
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 27
- Platzverweise: 1
- Titel: 5