Üble Auswirkungen auf den FC Bayern? Real Madrid soll Liverpool von einem Transfervorhaben informiert haben

Derweil sorgt Konate nicht nur wegen seiner ungewissen Zukunft im Moment für Schlagzeilen. Der 26-Jährige läuft seit Wochen seiner Form hinterher und ist auch an der Liverpooler Krise beteiligt. Exemplarisch dafür steht sein Auftritt am Dienstagabend bei der 1:4-Heimklatsche in der Champions League gegen die PSV Eindhoven. Konate gab dabei vor allem beim dritten Gegentreffer ein schwaches Bild ab.

Ex-Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher ätzte deswegen bei CBS Sports: "Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll von ihnen. Dieser Konate! Für mich ist das ein Kündigungsgrund für den Trainer, weil er ihn verdammt noch mal immer wieder aufstellt. Dafür sollte er entlassen werden."

Konate, der 2021 für 40 Millionen Euro Ablöse von RB Leipzig an die Anfield Road gekommen war, reagierte auf die Kritik und die sportliche Talfahrt mit einem Statement bei Social Media.

Bei X schrieb er: "Kritik gehört zum Fußball dazu, und wir werden jedes Mal zurückschlagen und diese Krise überwinden. In solchen Momenten sind die Fans das Wichtigste. Diejenigen, die in guten wie in schlechten Zeiten zu uns stehen – diejenigen, die auch in schwierigen Momenten für uns singen! Eure Stimme und eure Unterstützung bedeuten uns alles. Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, und wir werden weiter für euch kämpfen. Immer."