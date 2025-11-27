"Das ist ein Kündigungsgrund!" Jamie Carragher attackiert Arne Slot wegen Aufstellung eines bestimmten Spielers bei erneutem Liverpool-Debakel

"On Air" ruderte Carragher im Vergleich zu seinen hinter den Kulissen mitgeschnittenen Aussagen deutlich zurück. Seiner Frustration über die aktuell bedenkliche Lage des FC Liverpool und deutlich geschwächte Position von Meistertrainer Slot machte er dennoch Luft.

"Liverpool ist kein Verein, der Trainer entlässt", sagte Carragher beiCBS Sports. "Liverpool unterscheidet sich meiner Meinung nach von fast allen anderen Vereinen im europäischen Fußball. Hier ist der Trainer König, hier bekommen die Trainer Zeit."

Carragher, der 2005 mit den Reds die Champions League gewann und über 700 Pflichtspiele für den Klub absolvierte, will den Stab noch nicht über Slot brechen, weiß aber um die zunehmend schlechte Stimmung unter den Fans.

"Ich konnte es am Wochenende kaum glauben, dass die Leute über den Job des Trainers sprachen, als ich nach der Heimniederlage gegen Nottingham Forest mit Liverpool-Fans redete."

Er selbst sei "wütend auf die Spieler. Ich bin wirklich wütend auf die Spieler, aber es kommt bei jedem Trainer in jedem Verein irgendwann zu einem Punkt, an dem ich immer das Wort 'unhaltbar' verwende, an dem es sich fast so anfühlt, als könne es nicht mehr weitergehen."

Als wichtigen Treiber der Krise identifizierte Carragher, dass entscheidende Schlüsselspieler nicht mehr auf dem Topniveau vergangener Jahre seien und nannte Torhüter Alisson Becker, Kapitän van Dijk und Torjäger Mohamed Salah, die die Eckpfeiler der Reds waren, als "Liverpool 2018 unter Jürgen Klopp diese Reise als großartige Mannschaft begonnen hat."

Carragher weiter: "Alisson ist jetzt oft verletzt, deshalb spielt er nicht so viel. Man sieht aber, dass van Dijk nicht mehr derselbe Spieler ist, und Mo Salah sieht aus, als hätte er keine Kraft mehr in den Beinen."