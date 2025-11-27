Die Krise des FC Liverpool verschärft sich immer mehr. Nur wenige Tage nach dem Heimdebakel gegen Nottingham Forest (0:3) kassierten die Reds beim 1:4 gegen die PSV Eindhoven auch in der Champions League eine empfindliche Niederlage. Klublegende Jamie Carragher wurde deutlicher denn je und griff Trainer Arne Slot für dessen Aufstellung von Abwehrstar Ibrahima Konate an.
"Das ist ein Kündigungsgrund!" Jamie Carragher attackiert Arne Slot wegen Aufstellung eines bestimmten Spielers bei erneutem Liverpool-Debakel
"Behind the Scenes": Jamie Carragher schimpft und flucht wegen Slot und Co.
Nach dem Spiel der 5. Runde der Ligaphase wurde ein Zusammenschnitt mit Carraghers Reaktionen im Rahmen seiner Funktion als TV-Experte für CBS Sports während des Spiels in den Sozialen Medien gepostet. Darin kritisiert der 47-Jährige mit teils markigen Worten Liverpools Kapitän Virgil van Dijk, dessen Handspiel zum ersten Tor von PSV führte, außerdem bekommt Stürmer Cody Gakpo sein Fett weg. Am meisten jedoch echauffiert sich Carragher über Innenverteidiger Ibrahima Konate und stellt es als großen Fehler von Trainer Slot hin, den Franzosen überhaupt noch aufzustellen.
"Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll von ihnen. Dieser Konate! Für mich ist das ein Kündigungsgrund für den Trainer, weil er ihn verdammt noch mal immer wieder aufstellt. Dafür sollte er entlassen werden."
- Getty
Carragher kritisiert drei Führungsspieler - Slot-Situation bald "unhaltbar"?
"On Air" ruderte Carragher im Vergleich zu seinen hinter den Kulissen mitgeschnittenen Aussagen deutlich zurück. Seiner Frustration über die aktuell bedenkliche Lage des FC Liverpool und deutlich geschwächte Position von Meistertrainer Slot machte er dennoch Luft.
"Liverpool ist kein Verein, der Trainer entlässt", sagte Carragher beiCBS Sports. "Liverpool unterscheidet sich meiner Meinung nach von fast allen anderen Vereinen im europäischen Fußball. Hier ist der Trainer König, hier bekommen die Trainer Zeit."
Carragher, der 2005 mit den Reds die Champions League gewann und über 700 Pflichtspiele für den Klub absolvierte, will den Stab noch nicht über Slot brechen, weiß aber um die zunehmend schlechte Stimmung unter den Fans.
"Ich konnte es am Wochenende kaum glauben, dass die Leute über den Job des Trainers sprachen, als ich nach der Heimniederlage gegen Nottingham Forest mit Liverpool-Fans redete."
Er selbst sei "wütend auf die Spieler. Ich bin wirklich wütend auf die Spieler, aber es kommt bei jedem Trainer in jedem Verein irgendwann zu einem Punkt, an dem ich immer das Wort 'unhaltbar' verwende, an dem es sich fast so anfühlt, als könne es nicht mehr weitergehen."
Als wichtigen Treiber der Krise identifizierte Carragher, dass entscheidende Schlüsselspieler nicht mehr auf dem Topniveau vergangener Jahre seien und nannte Torhüter Alisson Becker, Kapitän van Dijk und Torjäger Mohamed Salah, die die Eckpfeiler der Reds waren, als "Liverpool 2018 unter Jürgen Klopp diese Reise als großartige Mannschaft begonnen hat."
Carragher weiter: "Alisson ist jetzt oft verletzt, deshalb spielt er nicht so viel. Man sieht aber, dass van Dijk nicht mehr derselbe Spieler ist, und Mo Salah sieht aus, als hätte er keine Kraft mehr in den Beinen."
FC Liverpool: Arne Slot glaubt an die Trendwende
Liverpool hat neun von 19 Pflichtspielen in dieser Saison verloren. Dazu kommt eine Pleite nach Elfmeterschießen im Community Shield. In der Premier League ist der amtierende Meister nach gutem Saisonstart auf Platz 12 abgerutscht und in der Champions League wackelt als 13. die direkte Qualifikation für das Achtelfinale.
Slot stellte sich nach der Niederlage gegen Eindhoven demonstrativ vor seine Mannschaft. "Abgesehen von der Qualität ist auch die Mentalität" seiner Spieler "großartig". Für den Niederländer sei die aktuelle Talfahrt immer noch eher eine Ergebniskrise und weniger das Resultat entsprechend schlechter Leistungen. Der Niederländer glaubt fest an die Trendwende.
"Ich glaube nicht, dass wir so weit davon entfernt sind, was seltsam klingt, weil die Ergebnisse etwas anderes sagen", sagte Slot. "Aber die Spiele, die Leistungen geben mir eine andere Meinung über unsere Spielweise als das Ergebnis."
- AFP
FC Liverpool: Die nächsten Spiele im Überblick
- 30. November: West Ham United - FC Liverpool - Premier League
- 3. Dezember: FC Liverpool - AFC Sunderland - Premier League
- 6. Dezember: Leeds United - FC Liverpool - Premier League
- 9. Dezember: Inter Mailand - FC Liverpool - Premier League
- 13. Dezember: FC Liverpool - Brighton & Hove Albion - Premier League