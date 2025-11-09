Florian Wirtz bleibt erneut wirkungslos! FC Liverpool verliert Topspiel in der Premier League bei Manchester City

Die Reds verloren am elften Spieltag der Premier League mit Wirtz in der Startelf 0:3 (0:2) beim Ex-Champion Manchester City. Manchesters Teammanager Pep Guardiola feierte damit einen prestigeträchtigen Erfolg in seinem 1000. Spiel als Trainer. Durch den Dreier bleibt City (22 Punkte) dem Spitzenreiter FC Arsenal (26) auf den Fersen.

Liverpool hat fünf der vergangenen sechs Ligapartien verloren und liegt bereits acht Zähler hinter Arsenal. Der 22 Jahre alte Wirtz blieb erneut blass. Der 125 Millionen Euro teure Offensivstar hat nach wie vor keinen Scorerpunkt in der Premier League auf dem Konto und wurde in der 83. Minute ausgewechselt.