Türkischer Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan schaltete sich ein! Fenerbahce macht eigentlich schon geplatzten Transfer von N'Golo Kante doch noch perfekt

Kante, der 2023 vom FC Chelsea zu Al-Ittihad wechselte, wollte Saudi-Arabien nach zweieinhalb Jahren unbedingt in Richtung Istanbul verlassen. Daher soll der 34-Jährige am Dienstag in den Streik getreten sein und nicht am Training teilgenommen haben, nachdem sein Transfer geplatzt schien.

Bei Fenerbahce ist er nach seinem französischen Landsmann Matteo Guendouzi, der von Lazio Rom kam, bereits der zweite namhafte Winterneuzugang für das Mittelfeldzentrum. Kante verstärkt sowohl Spitze als auch Breite des Kaders von Trainer Domenico Tedesco und soll in der restlichen Saison dabei helfen, Tabellenführer Galatasaray möglichst noch abzufangen. Aktuell beträgt der Rückstand lediglich drei Punkte, beim möglichen Süper-Lig-Debüt Kantes am kommenden Montag muss gegen Genclerbirligi unbedingt ein Sieg her.

Kante will sich bei Fenerbahce zudem seinen Platz in Frankreichs Kader für die WM im kommenden Sommer erkämpfen. Zur EM 2024 war der Mittelfeldmann nach zuvor zweijähriger Abstinenz etwas überraschend in die Nationalmannschaft zurückgekehrt, seit der Europameisterschaft fand er aber nur selten Platz im Aufgebot von Nationaltrainer Didier Deschamps. Zuletzt im November war er jedoch erstmals seit einem Jahr wieder nominiert worden, lieferte beim 4:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine sogar einen Assist.