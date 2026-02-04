Fenerbahce hat die eigentlich schon geplatzte Verpflichtung von Mittelfeldspieler N'Golo Kante nun doch noch unter Dach und Fach gebracht.
Türkischer Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan schaltete sich ein! Fenerbahce macht eigentlich schon geplatzten Transfer von N'Golo Kante doch noch perfekt
Transfer von N'Golo Kante zu Fenerbahce war eigentlich schon geplatzt
Wie der türkische Topklub in der Nacht auf Mittwoch offiziell vermeldete, hat Kante einen bis 2028 datierten Vertrag unterschrieben. Fenerbahce muss für den Weltmeister von 2018 keine Ablöse an dessen Ex-Verein Al-Ittihad bezahlen, dafür wechselt im Gegenzug aber Fener-Stürmer Youssef En-Nesyri für 15 Millionen Euro Ablöse nach Saudi-Arabien. Kantes noch bis Sommer datierter Vertrag bei Al-Ittihad wurde aufgelöst und sein bis dahin fälliges Gehalt vorab ausgezahlt.
Kurios: Am Dienstag hatte Fenerbahce den Kante-Transfer noch für gescheitert erklärt und Al-Ittihad die Schuld dafür gegeben. Der saudi-arabische Meister habe es demnach nicht geschafft, rechtzeitig vor Schließung des Wintertransferfensters in Saudi-Arabien am Montagabend alle notwendigen Daten in das Transfersystem der FIFA einzutragen. "Aufgrund der fehlerhaften Eingabe der relevanten TMS-Informationen durch den anderen Verein konnte der Prozess jedoch nicht innerhalb der Frist abgeschlossen werden", ließ Fenerbahce in einem Statement wissen.
- Getty Images
Erdogan machte sich wohl für Kante-Transfer zu Fenerbahce stark
Dass der Wechsel Kantes zu Fenerbahce trotz in der Saudi Pro League bereits geschlossenem Transferfenster doch noch klappte, dafür setzte sich offensichtlich der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan während seines Besuchs in Saudi-Arabien persönlich ein.
So schrieb Fener-Präsident Sadettin Saran in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zu Kantes Verpflichtung: "Ich möchte mich im Namen meines Vereins und in meinem eigenen Namen bei unserem Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für seine wichtige Unterstützung bedanken, die zu einem positiven Abschluss dieses Prozesses beigetragen hat, der sowohl für Fenerbahce als auch für den türkischen Fußball von Bedeutung ist."
Das Wintertransferfenster in der Türkei ist noch bis Freitagabend geöffnet, daher war die Abwicklung auf Fenerbahce-Seite kein Problem. "Aufgeben gehört nicht zu unserem Wortschatz", freuten sich die Istanbuler auf X über den verspäteten Coup.
N'Golo Kante: Über Fenerbahce zur WM?
Kante, der 2023 vom FC Chelsea zu Al-Ittihad wechselte, wollte Saudi-Arabien nach zweieinhalb Jahren unbedingt in Richtung Istanbul verlassen. Daher soll der 34-Jährige am Dienstag in den Streik getreten sein und nicht am Training teilgenommen haben, nachdem sein Transfer geplatzt schien.
Bei Fenerbahce ist er nach seinem französischen Landsmann Matteo Guendouzi, der von Lazio Rom kam, bereits der zweite namhafte Winterneuzugang für das Mittelfeldzentrum. Kante verstärkt sowohl Spitze als auch Breite des Kaders von Trainer Domenico Tedesco und soll in der restlichen Saison dabei helfen, Tabellenführer Galatasaray möglichst noch abzufangen. Aktuell beträgt der Rückstand lediglich drei Punkte, beim möglichen Süper-Lig-Debüt Kantes am kommenden Montag muss gegen Genclerbirligi unbedingt ein Sieg her.
Kante will sich bei Fenerbahce zudem seinen Platz in Frankreichs Kader für die WM im kommenden Sommer erkämpfen. Zur EM 2024 war der Mittelfeldmann nach zuvor zweijähriger Abstinenz etwas überraschend in die Nationalmannschaft zurückgekehrt, seit der Europameisterschaft fand er aber nur selten Platz im Aufgebot von Nationaltrainer Didier Deschamps. Zuletzt im November war er jedoch erstmals seit einem Jahr wieder nominiert worden, lieferte beim 4:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine sogar einen Assist.
- IMAGO / Buzzi
Mit N'Golo Kante: So gut ist Fenerbahce jetzt im zentralen Mittelfeld besetzt
Spieler Vorheriger Verein Bei Fener seit Alter N'Golo Kante Al-Ittihad 2026 34 Edson Alvarez West Ham United (ausgeliehen) 2025 28 Ismail Yüksek Gölcükspor 2020 27 Matteo Guendouzi Lazio Rom 2026 26 Fred Manchester United 2023 32