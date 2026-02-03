N'Golo Kante ist bei seinem Klub Al-Ittihad angeblich in den Streik getreten und hat das Training am Dienstag geschwänzt. Das berichtet der Transfer-Journalist Ben Jacobs. Demnach ist der Franzose wütend über den geplatzten Wechsel zu Fenerbahce Istanbul, der am Montagabend angeblich an falschen Eingaben vom Saudi-Verein im FIFA-Transfersystem scheiterte.
Nach geplatztem Transfer zu Fenerbahce: N'Golo Kante angeblich bei Al-Ittihad im Streik
Fenerbahce gibt Al-Ittihad die Schuld an geplatztem Transfer
Kante stand kurz vor einem Wechsel zum Süper-Lig-Klub, der im Gegenzug Stürmer Youssef En-Nesyri nach Saudi-Arabien bringen sollte. Dann allerdings kam es im sogenannten Transfer Matching System der FIFA zu Problemen.
Fenerbahce machte dafür in einer Mitteilung klar Al-Ittihad verantwortlich. "Die Transfers von N’Golo Kante und Youssef En-Nesyri mit Al-Ittihad wurden in jeder Hinsicht sorgfältig von unserem Verein geplant durchgeführt", schrieben die Türken. "Aufgrund der fehlerhaften Eingabe der relevanten TMS-Informationen durch den anderen Verein konnte der Prozess jedoch nicht innerhalb der Frist abgeschlossen werden", ergänzten sie.
- Getty Images Sport
Karim Benzema verlässt Al-Ittihad am Montag überraschend
Nun habe sich Kante geweigert, am Dienstag zum Training bei Al-Ittihad zu erscheinen. Er hoffe weiterhin, dass der Transfer doch noch zustande kommt. Die Gespräche zwischen den Teams sollen inzwischen wieder aufgenommen worden sein. Das Transferfenster in der Türkei schließt erst am Freitag, sodass Kante noch als Fener-Neuzugang vorgestellt werden könnte.
Allerdings ist die Transferperiode in Saudi-Arabien inzwischen vorbei, En-Nesyri ist damit für Al-Ittihad nicht mehr zu haben, was die Chancen auf einen Deal schmälern dürfte.
Der Wechselwunsch von Kante kommt für Al-Ittihad zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der Klub kann keine Spieler mehr verpflichten - und mit Karim Benzema ist der Top-Star am Montag überraschend zum Liga-Rivalen Al-Hilal gewechselt. Außerdem ist es dem amtierenden Meister nicht gelungen, Gustavo Sa zu verpflichten; einen 21-jährigen offensiven Mittelfeldspieler, der derzeit für Familicao in der portugiesischen Primeira Liga aufläuft.
Die Saison 25/26 von N'Golo Kante:
- Spiele: 26
- Spielminuten: 2287
- Tore: 2
- Assists: 1