Nach geplatztem Transfer zu Fenerbahce: N'Golo Kante angeblich bei Al-Ittihad im Streik

Nun habe sich Kante geweigert, am Dienstag zum Training bei Al-Ittihad zu erscheinen. Er hoffe weiterhin, dass der Transfer doch noch zustande kommt. Die Gespräche zwischen den Teams sollen inzwischen wieder aufgenommen worden sein. Das Transferfenster in der Türkei schließt erst am Freitag, sodass Kante noch als Fener-Neuzugang vorgestellt werden könnte.

Allerdings ist die Transferperiode in Saudi-Arabien inzwischen vorbei, En-Nesyri ist damit für Al-Ittihad nicht mehr zu haben, was die Chancen auf einen Deal schmälern dürfte.

Der Wechselwunsch von Kante kommt für Al-Ittihad zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Der Klub kann keine Spieler mehr verpflichten - und mit Karim Benzema ist der Top-Star am Montag überraschend zum Liga-Rivalen Al-Hilal gewechselt. Außerdem ist es dem amtierenden Meister nicht gelungen, Gustavo Sa zu verpflichten; einen 21-jährigen offensiven Mittelfeldspieler, der derzeit für Familicao in der portugiesischen Primeira Liga aufläuft.