Nach dem geplatzten Doppeltransfer der Starspieler N'Golo Kante (34) und Youssef En-Nesyri (28) hat der türkische Spitzenverein Fenerbahce schwere Vorwürfe gegen Saudi-Pro-League-Meister Al-Ittihad erhoben. Mittelfeldabräumer Kante sollte nach Istanbul kommen, im Gegenzug war ein Wechsel En-Nesyris nach Dschidda geplant.
"Wir verstehen und teilen die Enttäuschung": Fenerbahce veröffentlicht nach geplatztem Doppeltransfer mit N'Golo Kante ein deutliches Statement
In einem am Dienstag veröffentlichten Statement schilderte Fenerbahce genau, wie es dazu kam, dass die angestrebten Wechsel der beiden Spieler nicht wie geplant am Deadline Day über die Bühne gingen.
Demnach habe Fener sich mit den Spielern geeinigt, die obligatorischen Medizinchecks seien absolviert und alle Genehmigungen eingeholt worden. Kurzum: "Unser Verein hat alle seine Verpflichtungen vollständig und fristgerecht erfüllt."
Entsprechend seien auch die Transferunterlagen rechtzeitig in das System der FIFA hochgeladen worden. Al-Ittihad dagegen gelang dies nicht. Es habe eine "fehlerhafte Eingabe" gegeben.
Fenerbahce bemühte sich wegen des Fehlers nach eigenen Abgaben erfolgreich beim Weltverband um eine Fristverlängerung. Man habe "alle erforderlichen Schritte unternommen", um die beiden Deals noch über die Bühne zu kriegen. Jedoch habe Al-Ittihad weiterhin "die Transaktionen ohne Angabe von Gründen nicht abgeschlossen", weswegen schließlich keine Transfers zustande kamen.
- Getty Images
N'Golo Kantes Vertrag bei Al-Ittihad läuft im Sommer aus
Durchaus pikant: Al-Ittihad gab am Montag überraschend Starstürmer Karim Benzema an den Ligarivalen Al-Hilal ab. Ein Ersatz für den Angriff wurde also benötigt. Es kam jedoch nicht der seit Tagen gehandelte En-Nesyri sondern der 19 Jahre alte George Ilenikhena von der AS Monaco. Der Teenager kostet 33 Millionen Euro Ablöse.
Um einen Wechsel Kantes nach Istanbul gab es bereits seit Wochen Gerüchte und eine Einigung soll ebenfalls schon seit geraumer Zeit vorgelegen haben. So habe sich der Weltmeister von 2018 mit Fenerbahce auf einen bis 2028 gültigen Vertrag verständigt. An Al-Ittihad ist er noch bis zum Sommer dieses Jahres gebunden, die Ablöse für den Routinier sollte angeblich vier Millionen Euro betragen.
Für Fenerbahce, das mit Erzrivale Galatasaray wieder um den Meistertitel in der Süper Lig kämpft, bedeutet der gescheiterte Kante-Wechsel einen Schlag. "Wir verstehen und teilen die Enttäuschung, die dieser Prozess unter unseren Fans ausgelöst hat", so der Tabellenzweite. Man werde nun aber die "Kaderumstrukturierung mit der gleichen Entschlossenheit und Disziplin im Einklang mit seinen sportlichen Zielen fortsetzen", kündigte der Klub an.
N'Golo Kantes Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 26
- Tore: 2
- Assists: 1