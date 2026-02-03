"Wir verstehen und teilen die Enttäuschung": Fenerbahce veröffentlicht nach geplatztem Doppeltransfer mit N'Golo Kante ein deutliches Statement

In einem am Dienstag veröffentlichten Statement schilderte Fenerbahce genau, wie es dazu kam, dass die angestrebten Wechsel der beiden Spieler nicht wie geplant am Deadline Day über die Bühne gingen.

Demnach habe Fener sich mit den Spielern geeinigt, die obligatorischen Medizinchecks seien absolviert und alle Genehmigungen eingeholt worden. Kurzum: "Unser Verein hat alle seine Verpflichtungen vollständig und fristgerecht erfüllt."

Entsprechend seien auch die Transferunterlagen rechtzeitig in das System der FIFA hochgeladen worden. Al-Ittihad dagegen gelang dies nicht. Es habe eine "fehlerhafte Eingabe" gegeben.

Fenerbahce bemühte sich wegen des Fehlers nach eigenen Abgaben erfolgreich beim Weltverband um eine Fristverlängerung. Man habe "alle erforderlichen Schritte unternommen", um die beiden Deals noch über die Bühne zu kriegen. Jedoch habe Al-Ittihad weiterhin "die Transaktionen ohne Angabe von Gründen nicht abgeschlossen", weswegen schließlich keine Transfers zustande kamen.