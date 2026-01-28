Transferhammer um ehemaligen BVB-Spieler? Saudi-Arabien plant wohl "den größten Deal seit Cristiano Ronaldo"

Der Angreifer, der 2023 für 50 Millionen Euro Ablöse von Barca kam, steht bei Paris Saint-Germain noch bis 2028 unter Vertrag. In den vergangenen Tagen häuften sich die Meldungen, dass es bei den Gesprächen wegen einer vorzeitigen Verlängerung zu Unstimmigkeiten gekommen sei. So soll Dembele ein exorbitant hohes Salär gefordert haben.

Dies wurde dementiert, wenngleich PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaifi klarstellte, dass die Gehaltsobergrenze beim Champions-League-Sieger für alle Spieler gelte: "Die Politik des Vereins sieht vor, dass wir eine Gehaltsobergrenze für die Spieler haben, wie jeder weiß. Jeder muss sich daran halten. Die Mannschaft und der Verein sind wichtiger als jeder Einzelne."

Dembele werde sich in dieser Saison allerdings nicht "den Kopf verdrehen" lassen, sollen Mitglieder seines Umfelds indes Sky Sports versichert haben. Dembele konzentriere sich vielmehr darauf, mit Paris die Titel in Ligue 1 und Königsklasse zu verteidigen, ehe seine Aufmerksamkeit der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit der Equipe tricolore gilt.