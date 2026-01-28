Hochrangige Vertreter der Saudi Pro League haben bei Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele angeklopft. Das berichtet Sky Sports. Ziel der Kontaktaufnahme sei ein Transfer des Stürmers von PSG im kommenden Sommer. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, werde in Saudi-Arabien ein "bedeutendes finanzielles Paket" für Dembele geschnürt, heißt es.
Transferhammer um ehemaligen BVB-Spieler? Saudi-Arabien plant wohl "den größten Deal seit Cristiano Ronaldo"
Der Angreifer, der 2023 für 50 Millionen Euro Ablöse von Barca kam, steht bei Paris Saint-Germain noch bis 2028 unter Vertrag. In den vergangenen Tagen häuften sich die Meldungen, dass es bei den Gesprächen wegen einer vorzeitigen Verlängerung zu Unstimmigkeiten gekommen sei. So soll Dembele ein exorbitant hohes Salär gefordert haben.
Dies wurde dementiert, wenngleich PSG-Klubchef Nasser Al-Khelaifi klarstellte, dass die Gehaltsobergrenze beim Champions-League-Sieger für alle Spieler gelte: "Die Politik des Vereins sieht vor, dass wir eine Gehaltsobergrenze für die Spieler haben, wie jeder weiß. Jeder muss sich daran halten. Die Mannschaft und der Verein sind wichtiger als jeder Einzelne."
Dembele werde sich in dieser Saison allerdings nicht "den Kopf verdrehen" lassen, sollen Mitglieder seines Umfelds indes Sky Sports versichert haben. Dembele konzentriere sich vielmehr darauf, mit Paris die Titel in Ligue 1 und Königsklasse zu verteidigen, ehe seine Aufmerksamkeit der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit der Equipe tricolore gilt.
- Getty
Ousmane Dembele nähert sich wieder seiner Top-Form
Die Saudi Pro League machte in den vergangenen Jahren mehrfach mit großen Transfers namhafter Spieler Schlagzeilen. Der Startschuss war gewissermaßen die Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo durch Al-Nassr Anfang 2023. Mittlerweile laufen die Verträge mehrerer Top-Spieler aus und es werden frische Aushängeschilder benötigt.
Sky Sports' Chefkorrespondent Kaveh Solhekol lieferte seine Einschätzung zu einem möglichen Dembele-Wechsel in den Nahen Osten: "Falls dies geschieht, wäre es der größte Deal für Saudi-Arabien seit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo."
Hinter Ex-BVB- und Barcelona-Stürmer Dembele liegt eine herausragende Saison 2024/25, in der er unter PSG-Cheftrainer Luis Enrique nochmal einen enormen Entwicklungsschritt vollzog und den französischen Edelklub mit dem Gewinn des Henkelpotts zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte führte. In dieser Saison hatte er im Herbst mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, steht mittlerweile aber auch schon wieder bei acht Treffern und sechs Vorlagen in 20 Pflichtspielen.
Vor knapp zwei Wochen begeisterte er die Fans mit einem Wundertor beim 3:0-Sieg im Ligue-1-Spitzenspiel gegen OSC Lille.
- (C)Getty Images
Ousmane Dembeles Leistungsdaten für PSG:
- Spiele: 115
- Tore: 49
- Assists: 37
- Gelbe Karten: 1
- Platzverweise: 1
- Titel: 10