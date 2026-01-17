Ousmane Dembele erwischte beim 3:0-Sieg von Paris Saint-Germain im Topspiel der Ligue 1 gegen OSC Lille am Freitag einen absoluten Sahnetag und war mit zwei Toren der MVP des Spiels. Vor allem sein überragender Lupfer zum zwischenzeitlichen 2:0 ließ Zuschauer und Presse gleichermaßen staunen.
"Das Tor wird um die Welt gehen": Ousmane Dembele gelingt für PSG ein ganz besonderer Geniestreich
"Das Tor des Franzosen wird aufgrund seiner Schönheit um die Welt gehen", schrieb die spanische Marca und verglich Dembeles Abschluss mit Toren der argentinischen Legende Diego Maradona. Le Figaro sprach von einem "magischen Lupfer". RMC Sport nannte es "ein komplett verrücktes Tor. Ein wahres Meisterwerk, das symbolisch für alles steht, was der Ballon-d'Or-Sieger von 2025 zu leisten imstande ist. Ein technisches Spektakel, mit dem er die Abwehr der Nordfranzosen vorführte."
Das Magazin So Foot schwärmte von "Traumtoren" und "Meisterwerken, die kleinen magischen Momente, die ein ganzes Stadion zum Beben bringen". Dembeles "traumhafter Heber, der das Spiel überstrahlte", sei ein Tor dieser Kategorie.
Luis Enrique schwärmt von Dembeles "PlayStation-Tor"
Bereits in der 13. Minute brachte der Offensivstar die Gastgeber mit einem präzisen Distanzschuss ins Eck in Führung. Den wahren Geniestreich lieferte er jedoch in der 67. Minute: Im Strafraum behielt er die Übersicht, ließ zwei Lille-Verteidiger aussteigen und hob den Ball mit einem sehenswerten Lupfer über Keeper Berke Özer ins Netz. "Das ist ein Tor, das nur wenige Spieler erzielen können", sagte PSG-Trainer Luis Enrique, der gegen Lille seinen 100. Sieg als PSG-Cheftrainer feierte, im Anschluss - und zog einen kuriosen Vergleich: "Es ist mehr als ein Tor eines Profispielers, es ist ein Playstation-Tor, wenn man alle Knöpfe gleichzeitig drückt."
"Nur ein Spieler mit Ousmanes Qualitäten kann so etwas leisten. Alle werden sagen, dass Ousmane der beste Spieler ist, aber für mich ist das nicht so. Wir müssen noch die beste Version von Ousmane in der Defensive sehen, denn wir brauchen einen Spieler wie ihn mit einer defensiven Mentalität."
Bradley Barcola, der später für Dembele eingewechselt wurde, machte mit dem 3:0 in der Nachspielzeit schließlich den Deckel drauf.
PSG hat mit dem Sieg über Lille nun die Tabellenführung in der Ligue 1 übernommen. Lens kann mit einem Sieg gegen Auxerre am Samstag jedoch wieder vorbeiziehen. Für Paris geht es am Dienstag in der Champions League gegen Sporting Lissabon weiter.
Ousmane Dembele: Die Saison 2025/26 in Zahlen
- Einsätze: 18
- Tore: 8
- Vorlagen: 4
- Spielminuten: 853
Häufig gestellte Fragen
Begonnen hat Ousmane Dembele als Außenstürmer, besonders gerne über die rechte Seite. Doch Trainer Luis Enrique versetzte den Franzosen Anfang 2025 ins Sturmzentrum - und machte ihn damit zum Weltfußballer.
Masour Ousmane Dembele, wie er mit vollem Namen heißt, wurde am 15. Mai 1997 in Vernon, einer kleinen Stadt in der Normandie, geboren. Aber schon mit 13 Jahren zog er 300 Kilometer weiter nach Rennes.
Jetzt läuft Dembele bei Paris Saint-Germain mit der Nummer 10 auf. Im Nationalteam trägt diese jedoch Kylian Mbappe, darum trägt er bei Frankreich die 7. Mit der 7, und zuvor mit der 11, war er auch schon beim FC Barcelona im Einsatz.
Mehreren Angaben zufolge knackt Ousmane Dembele knapp nicht die Marke von 1,80 Metern, sondern steht bei circa 1,78 Metern. Genug Größe, um mit großen Schritten viel Tempo aufzunehmen, aber auch agil und wendig zu sein.
Genaue Gewichtsangaben sind immer schwierig anzugeben, denn das Gewicht der Spieler variiert viel im Laufe der Saison. Doch Dembele ist ziemlich leicht wie man unschwer sieht und dürfte in vielen Phasen der Saison sogar unter 70 Kilogramm haben.
Zu seiner Schuhgröße gibt es keine offiziellen Angaben, aber er scheint sich mit den Ball an den Füßen pudelwohl zu fühlen. Bei seiner Körpergröße wäre eine Größe 42 der Normalfall.
Diese Frage hat auch einen ganz jungen Ousmane Dembele höchst selbst mal vor große Probleme gestellt. Der einfache Grund? Er ist beidfüßig. Sowohl sein linker, als auch sein rechter Fuß ist eine richtige Waffe - das macht ihn auch so gefährlich.
Seine ersten Spuren auf dem Platz hinterließ Dembele unweit seines Heimatorts Vernon, nämlich bei ALM Evreux. Mit 13 Jahren ging es aber dann schon in die Akademie von Stade Rennes, wo er auch sein Profidebüt feierte.
Der genaue Wohnort von Ousmane Dembele in Paris ist nicht bekannt, vermutlich wohnt er aber in einem der wohlhabenderen Viertel der Stadt wie Neuilly-sur-Seine. In Barcelona wohnte er auch im Luxusviertel Pedralbes, hatte aber immer wieder Zoff mit seinem Vermieter.
Dembele hat laut diversen Medienberichten einige teure Autos in seiner Garage stehen. Unter anderem soll er einen Ferrari F8 Tributo und mehrere Mercedes-Modelle besitzen. In seiner Zeit bei Dortmund besaß der junge Franzose auch schon zwei Autos - fahren musste aber wer anderer, denn damals besaß Dembele noch keinen Führerschein.
Der Angreifer spielte zwar eine Saison lang in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, jedoch kann Dembele nicht fließend Deutsch. Neben Französisch kann er sich aber auch in Spanisch gut unterhalten und führt auch in dieser Sprache Interviews.
Ousmane Dembele ist Vater einer Tochter. Das Mädchen, dessen Name geheim gehalten wird, wurde im September 2022 geboren. Was seine Familie betrifft, gibt sich Dembele aber sehr bedeckt.
Seit September 2021 ist Dembele auch verheiratet und zwar mit der marokkanischen Influencerin Rima Edbouche. Damals noch bei Barcelona unter Vertrag, überraschte er nicht nur seine Fans und die Medien, sondern auch seine Barca-Kollegen, die laut mehreren Berichten nicht einmal wussten, dass Dembele eine Partnerin hatte.
Der Franzose bekommt in Paris jährlich um die 18 Millionen Euro. Auch bei Barcelona verdiente Dembele zwischen 15 und 16 Millionen im Jahr, finanzielle Schwierigkeiten dürfte er als keine haben. Schätzungen zu seinem Vermögen gibt es viele, doch wirklich stichhaltig sind die meisten nicht. Die meisten Quellen schreiben von 30-35 Millionen Euro, andere wiederum von über 100 Millionen.
Den ersten Titel gewann Dembele mit dem BVB. 2017 krönte sich die Borussia zum Pokalsieger. Mit seinem Wechsel zum FC Barcelona kamen auch mehr Titel. Drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und zwei Supercup-Erfolge konnte er mit den Katalanen feiern. Und auch in der französischen Heimat hörte das Titelsammeln nicht auf. Je zweimal gewann er bis dato die Meisterschaft, den Pokal und den Supercup. Und dann folgte 2025 der größte Erfolg auf Vereinsebene. Im Finale fegten die Pariser über Inter Mailand hinweg und krönten sich zu den verdienten Champions-League-Siegern.
Doch ein Erfolg dürfte alle diese Titel mit seinen Vereinen überstrahlen. 2018 krönte er sich mit der französischen Nationalmannschaft in Russland zum Weltmeister.
Einmal lautet die Antwort auf diese Frage. Und zwar gerade eben konnte Dembele die Auszeichnung einheimsen. Er setzte sich in der Wahl gegen Lamine Yamal von seinem Ex-Klub Barcelona und seinem Teamkollegen Vitinha durch.
Bislang wurde Ousmane Dembele in seiner Karriere noch nicht mit dem FIFA-Weltfußballer-Award ausgezeichnet. Jedoch steht die Wahl für das Jahr 2025 noch aus - und Dembele gilt als Topfavorit auf die Auszeichnung.
In der französischen Nationalmannschaft bekam Dembele schon bald seinen ganz eigenen und kreativen Spitznamen. "Moskito" nannten ihn schon bald seine Landsmänner, Grund dafür sind seine außergewöhnliche Schnelligkeit und Beweglichkeit.