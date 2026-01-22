Droht jetzt ein riesiger Zoff? PSG-Boss spricht Klartext zu horrender Gehaltsforderung von Ousmane Dembele

Dabei gilt Dembele mit einem Jahressalär von 18 Millionen Euro dem Vernehmen nach schon jetzt als Topverdiener des amtierenden Champions-League-Siegers. Laut RMC Sport setzt PSG allerdings - wie bereits bei anderen Topspielern - verstärkt auf leistungsabhängige Prämien anstelle eines extrem hohen Fixgehalts. Ein Konzept, dass schon im vergangenen Sommer seine Grenzen hatte. So auch beim zu Manchester City abgewanderten Gianluigi Donnarumma.

Dementsprechend zäh dürften die Verhandlungen nun mit Dembele verlaufen, der sich inzwischen selbst als Maßstab im Weltfußball sieht und in der vergangenen Spielzeit entscheidenden Anteil für die Ankunft des Henkelpotts in Paris hatte. Wettbewerbsübergreifend kam er in 2024/25 auf 33 Treffer und 15 Assists in 49 Einsätzen.

Dembele wechselte im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG und stieg seitdem kontinuierlich zu einem der Gesichter des Klubs auf. Dennoch will der französische Hauptstadtklub die eigene Pläne, den Kader zu verjüngen und die Gehaltskosten nicht explodieren zu lassen, für den Superstar nicht komplett über den Haufen werden.