Droht jetzt ein riesiger Zoff? PSG-Boss spricht Klartext zu horrender Gehaltsforderung von Ousmane Dembele

Ousmane Dembele fordert deutlich mehr Geld bei PSG, doch seine Wünsche werden ihm wohl nicht erfüllt. Präsident Nasser Al-Khelaifi machte rund um die Champions-League-Pleite gegen Sporting Lissabon (1:2) eine Ansage an den amtierenden Ballon-d'Or-Sieger, dessen 2028 auslaufender Vertrag bei Paris Saint-Germain vorzeitig verlängert werden soll.
"Wir haben eine Gehaltsobergrenze. Niemand steht über dem Verein. Jeder weiß das und jeder muss es respektieren. Nicht um jeden Preis", sagte der PSG-Boss gegenüber Canal+ und deutete damit an, dass Dembele tatsächlich eine gewaltige Zahl auf seinem Lohnzettel sehen möchte.
Wie Foot Mercato unlängst berichtete, soll Dembele das Doppelte des ihm vorliegenden Angebots in Höhe von 30 Millionen Euro fordern. Die von Al-Khelaifi angesprochene Gehaltsobergrenze wäre bei rund 60 Millionen Euro wohl gesprengt.
Dembele verdient schon jetzt am meisten bei PSG
Dabei gilt Dembele mit einem Jahressalär von 18 Millionen Euro dem Vernehmen nach schon jetzt als Topverdiener des amtierenden Champions-League-Siegers. Laut RMC Sport setzt PSG allerdings - wie bereits bei anderen Topspielern - verstärkt auf leistungsabhängige Prämien anstelle eines extrem hohen Fixgehalts. Ein Konzept, dass schon im vergangenen Sommer seine Grenzen hatte. So auch beim zu Manchester City abgewanderten Gianluigi Donnarumma.
Dementsprechend zäh dürften die Verhandlungen nun mit Dembele verlaufen, der sich inzwischen selbst als Maßstab im Weltfußball sieht und in der vergangenen Spielzeit entscheidenden Anteil für die Ankunft des Henkelpotts in Paris hatte. Wettbewerbsübergreifend kam er in 2024/25 auf 33 Treffer und 15 Assists in 49 Einsätzen.
Dembele wechselte im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona zu PSG und stieg seitdem kontinuierlich zu einem der Gesichter des Klubs auf. Dennoch will der französische Hauptstadtklub die eigene Pläne, den Kader zu verjüngen und die Gehaltskosten nicht explodieren zu lassen, für den Superstar nicht komplett über den Haufen werden.
Leistungsdaten von Ousmane Dembele für PSG in dieser Saison
- Spiele: 19
- Tore: 8
- Assists: 5