Toni Kroos: Karriere, Titel, Frau, Kinder, Vereine - der Star von Real Madrid und DFB-Team im Profil

Toni Kroos wird seine ruhmreiche Karriere nach der EM 2024 beenden. GOAL hat ein übersichtliches Profil zu ihm zusammengestellt.

Am 21. Mai 2024 gab mit Toni Kroos einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten bekannt, dass er seine Karriere im Sommer 2024 beendet.

"Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und bin in den letzten Tagen zu der Überzeugung gekommen, dass diese wunderbare Saison, die zehnte mit Real, auch meine letzte Saison mit Real ist", sagte Kroos im Podcast Einfach mal Luppen, den er gemeinsam mit Bruder Felix betreibt. Der 34-Jährige führte aus: "Und wer mir in den letzten Monaten oder Jahren aufmerksam gelauscht hat, der weiß, dass es für mich außer Frage steht, meine Karriere bei Real Madrid zu beenden. Und wer jetzt Eins und Eins zusammenzählen kann, der weiß damit, dass meine letzte Saison bei Real gleichbedeutend damit ist, dass in diesem Sommer Schluss ist. Schluss bei Real, Schluss mit Fußball."

Bei der EM 2024 in Deutschland wird Kroos, der nach längerer Abstinenz im Frühjahr ins DFB-Team zurückgekehrt war, also seine letzten Spiele als Fußballer absolvieren. Wie viele Titel hat er in seiner Laufbahn eigentlich gewonnen? Wer ist seine Frau? Wie viele Kinder hat er? Diese und mehr Fragen zu Kroos beantwortet GOAL im Folgenden.