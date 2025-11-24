"Teil des Entertainments!" - VfB-Boss spricht über die BVB- und Bayern-Gerüchte um Angelo Stiller

"Er hat einen Vertrag bei uns. Darüber zu spekulieren, ist viel zu früh", erklärte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei Sky 90 angesprochen auf einen möglichen Wechsel Stillers im kommenden Sommer. "Natürlich wird der ein oder andere Verein ein Auge auf ihn geworfen haben. Er spielt eine überragende Saison. Vielleicht spielt er auch eine WM, das werden wir dann sehen. Wir sind froh, dass er bei uns ist."

Neben Ex-Verein Bayern München wurden als mögliche Interessenten zuletzt auch Borussia Dortmund, Manchester United oder sogar Real Madrid genannt. Aber auch das weiß Wohlgemuth einzuschätzen, schließlich seien solche Gerüchte in den vergangenen Transferperioden "immer" aufgekommen: "Das ist Teil des Entertainments, was wir begleiten müssen. Aber es gibt nichts Konkretes. Er kann sich voll und ganz auf den VfB konzentrieren."