Elf Jahre lang spielte Angelo Stiller für den FC Bayern München, in Hoffenheim und anschließend beim VfB Stuttgart reifte er schließlich zum absoluten Bundesliga-Stammspieler. Dies weckt Begehrlichkeiten, wobei auch eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister immer wieder im Raum steht. Bei den Schwaben gibt man sich ob eines künftigen Transfers aber gelassen.
"Teil des Entertainments!" - VfB-Boss spricht über die BVB- und Bayern-Gerüchte um Angelo Stiller
- AFP
Auch Manchester United und Real Madrid an Angelo Stiller dran
"Er hat einen Vertrag bei uns. Darüber zu spekulieren, ist viel zu früh", erklärte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth bei Sky 90 angesprochen auf einen möglichen Wechsel Stillers im kommenden Sommer. "Natürlich wird der ein oder andere Verein ein Auge auf ihn geworfen haben. Er spielt eine überragende Saison. Vielleicht spielt er auch eine WM, das werden wir dann sehen. Wir sind froh, dass er bei uns ist."
Neben Ex-Verein Bayern München wurden als mögliche Interessenten zuletzt auch Borussia Dortmund, Manchester United oder sogar Real Madrid genannt. Aber auch das weiß Wohlgemuth einzuschätzen, schließlich seien solche Gerüchte in den vergangenen Transferperioden "immer" aufgekommen: "Das ist Teil des Entertainments, was wir begleiten müssen. Aber es gibt nichts Konkretes. Er kann sich voll und ganz auf den VfB konzentrieren."
Schweinsteiger spricht sich für Bayern-Wechsel von Stiller aus
Klarer Fürsprecher eines Bayern-Wechsels ist Bastian Schweinsteiger, der den deutschen Nationalspieler gerne wieder an der Isar sähe, auch wenn dieser von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Endspurt der WM-Qualifikation nicht berücksichtigt worden war.
"Angelo ist ein sehr interessanter Spieler. Ich würde ihn sehr gerne wieder beim FC Bayern sehen", erklärte Schweinsteiger am Rande eines Auftritts bei der Kings League. Ob es dazu aber kommen wird, ist ohnehin fraglich. Denn wie Stiller vor wenigen Wochen erst betonte, würde ihn ähnlich wie Florian Wirtz (wechselte von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool) eines Tages eher ein Transfer ins Ausland reizen.
- Getty Images Sport
Angelo Stiller mit Seitenhieben gegen Hansi FlickDer gebürtige Münchner verbrachte beim FCB zwischen 2010 und 2021 seine gesamte Jugend und wurde mit der Drittligamannschaft Meister, ehe er den Klub mit einigen Seitenhieben wegen des Umgangs unter Trainer Hansi Flick mit ihm ablösefrei 2021 gen Hoffenheim verließ.
2023 landete er beim VfB Stuttgart und entwickelte sich dort zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga sowie Nationalspieler. In der laufenden Saison stand er 18-mal für die Schwaben auf dem Platz, wobei er einen Treffer erzielte und fünf weitere Tore auflegte. Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis 2028.
Angelo Stiller: Seine Vereinskarriere in Zahlen
- Bundesliga: 121 Spiele - 6 Tore
- UEFA Champions League: 10 Spiele - 1 Tor
- UEFA Europa League: 4 Spiele - 0 Tore
- DFB-Pokal: 17 Spiele - 3 Tore
- 3. Liga: 50 Spiele - 1 Tor