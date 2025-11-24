"Ich würde ihn sehr gerne wieder beim FC Bayern sehen": Bastian Schweinsteiger bringt spektakuläre Rückkehr ins Gespräch

Stiller stand zwischen 2010 und 2021 als Jugendspieler beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, der Durchbruch bei den Profis blieb ihm allerdings verwehrt. Über eine Zwischenstation bei der TSG Hoffenheim landete er 2023 beim VfB Stuttgart und entwickelte sich dort zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga sowie Nationalspieler.

In der laufenden Saison stand er 18-mal für die Schwaben auf dem Platz, wobei er einen Treffer erzielte und fünf weitere Tore auflegte.