Bastian Schweinsteiger sähe Mittelfeldspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart gerne wieder im Trikot des FC Bayern München.
Getty Images
"Ich würde ihn sehr gerne wieder beim FC Bayern sehen": Bastian Schweinsteiger bringt spektakuläre Rückkehr ins Gespräch
Schweinsteiger wünscht sich Stiller beim FC Bayern
"Angelo ist ein sehr interessanter Spieler. Ich würde ihn sehr gerne wieder beim FC Bayern sehen", erklärte Schweinsteiger am Rande eines Auftritts bei der Kings League.
- Getty Images Sport
Angelo Stiller spielte lange für den FC Bayern
Stiller stand zwischen 2010 und 2021 als Jugendspieler beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, der Durchbruch bei den Profis blieb ihm allerdings verwehrt. Über eine Zwischenstation bei der TSG Hoffenheim landete er 2023 beim VfB Stuttgart und entwickelte sich dort zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga sowie Nationalspieler.
In der laufenden Saison stand er 18-mal für die Schwaben auf dem Platz, wobei er einen Treffer erzielte und fünf weitere Tore auflegte.
Angelo Stillers Zahlen im Seniorenbereich beim FC Bayern
Erste Mannschaft:
- Einsätze: 3
- Einsatzminuten: 64
- Tore: 0
- Assists: 0
Zweite Mannschaft:
- Einsätze: 50
- Tore: 1
- Assists: 8
Werbung