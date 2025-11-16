"Ich hoffe, dass sehr bald eine Entscheidung getroffen wird", sagte Konate bei einer Medienrunde bei der französischen Nationalmannschaft. Liverpool bemüht sich seit längerem um eine Verlängerung seines 2026 auslaufenden Vertrags. Übereinstimmenden Berichten zufolge hätten die Reds vor wenigen Tagen ein verbessertes, drittes Angebot abgegeben und im Zuge dessen ein Ultimatum ausgesprochen.
Er wird auch beim FC Bayern gehandelt: Liverpools Ibrahima Konate hofft auf "sehr baldige" Entscheidung
Konate selbst dementierte dies jedoch: "Ich habe in letzter Zeit viel in der Presse darüber gelesen, dass Liverpool mir kürzlich ein neues Angebot unterbreitet hat. Ich weiß nicht, woher das kommt. Meine Berater führen weiterhin Gespräche mit Liverpool." Konate ist einer von mehreren hochkarätigen Innenverteidigern mit unklarer Zukunft - es könnte zu einem Dominoeffekt kommen.
FC Bayern: Verlängert Dayot Upamecano seinen Vertrag?
Der FC Bayern bemüht sich intensiv - und seit mittlerweile rund neun Monaten vergeblich - um eine Verlängerung mit Konates Landsmann Dayot Upamecano. Konkreten Nachfragen zu seiner Zukunft wich der 27-jährige zuletzt aus. Sofern Upamecano München ablösefrei verlässt, gilt Konate als möglicher Ersatz. Beide werden auch bei Real Madrid gehandelt, wo die auslaufenden Verträge von David Alaba und Antonio Rüdiger wohl nicht verlängert werden.
Als weitere Kandidaten auf eine mögliche Upamecano-Nachfolge beim FC Bayern werden Marc Guehi (Crystal Palace) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) gehandelt. Guehi wollte vergangenen Sommer nach Liverpool wechseln, ein Transfer scheiterte aber im letzten Moment an einem Veto von Palace-Trainer Oliver Glasner. Gut möglich, dass Liverpool bei einem Abgang von Konate einen neuen Anlauf bei Guehi wagt.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)