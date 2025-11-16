Er wird auch beim FC Bayern gehandelt: Liverpools Ibrahima Konate hofft auf "sehr baldige" Entscheidung

Der FC Bayern bemüht sich intensiv - und seit mittlerweile rund neun Monaten vergeblich - um eine Verlängerung mit Konates Landsmann Dayot Upamecano. Konkreten Nachfragen zu seiner Zukunft wich der 27-jährige zuletzt aus. Sofern Upamecano München ablösefrei verlässt, gilt Konate als möglicher Ersatz. Beide werden auch bei Real Madrid gehandelt, wo die auslaufenden Verträge von David Alaba und Antonio Rüdiger wohl nicht verlängert werden.

Als weitere Kandidaten auf eine mögliche Upamecano-Nachfolge beim FC Bayern werden Marc Guehi (Crystal Palace) und Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) gehandelt. Guehi wollte vergangenen Sommer nach Liverpool wechseln, ein Transfer scheiterte aber im letzten Moment an einem Veto von Palace-Trainer Oliver Glasner. Gut möglich, dass Liverpool bei einem Abgang von Konate einen neuen Anlauf bei Guehi wagt.