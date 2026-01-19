"So ist es immer in Madrid, wenn sie nicht an der Tabellenspitze stehen": Jürgen Klopp hat eine klare Empfehlung für Real

Alonso, der Bayer Leverkusen 2024 zum Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal geführt hatte, war in Madrid nach rund einem halben Jahr entlassen worden. Zuvor hatte es bereits Gerüchte über eine Trennung gegeben, Alonsos ehemaliger Teamkollege Alvaro Arbeloa wurde vorerst als Nachfolger vorgestellt.

"Ich dachte: 'Was?' Und dann: 'Ja, natürlich'", sagte Klopp und verwies auf die Entlassung von Jupp Heynckes. Dieser hatte 1998 nach dem Champions-League-Triumph gehen müssen. "So ist es immer in Madrid, wenn sie nicht an der Tabellenspitze stehen", sagte Klopp.

Er würde "empfehlen, dass man, wenn man einen Trainer entlässt, besser eine Vorstellung davon hat, wer sein Nachfolger werden soll", erklärte der 58-Jährige: "Und das sollte realistisch sein. Wenn sie glauben, dass sie Pep Guardiola bekommen können, würde ich sagen, dass die Chancen dafür nicht besonders groß sind."