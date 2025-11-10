Marcus Rashford hat sich beim 4:2-Sieg des FC Barcelona bei Celta Vigo am Sonntagabend zum besten Assistgeber in LaLiga aufgeschwungen.
So gut wie Lamine Yamal und Real Madrids Kylian Mbappe zusammen! Marcus Rashford nach nächstem Gala-Auftritt beim FC Barcelona gefeiert
Marcus Rashford legte zweimal für Robert Lewandowski auf
Rashford bereitete zunächst mit einer wunderbaren Flanke Robert Lewandowskis Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 vor (37. Minute). Später war es eine sehr gut getretene Ecke des Engländers, die Lewandowski per Kopf zum 4:2-Endstand verwertete (73. Minute).
Im zwölften LaLiga-Einsatz für Barca waren es für Rashford bereits die Torvorlagen Nummer sechs und sieben. Damit überholte er im Assist-Ranking des spanischen Oberhauses Luis Milla vom FC Getafe und ist nun Spitzenreiter. Zudem hat Rashford in LaLiga aktuell ebenso viele Vorlagen geliefert wie Mitspieler Lamine Yamal (5) und Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappe (2) zusammen.
- AFP
Marcus Rashford startet beim FC Barcelona wieder durch
Von Barcas Fans wird Rashford für seine starken Leistungen gefeiert. Lediglich in zwei seiner letzten 13 Einsätze für den spanischen Meister verpasste er eine direkte Torbeteiligung, wettbewerbsübergreifend steht Rashford diese Saison nun bei sechs Treffern und neun Assists in 16 Spielen.
Nachdem er bei seinem Heimatklub Manchester United keine Perspektive mehr hatte, wollte Rashford eigentlich schon Anfang des Jahres nach Barcelona. Seinerzeit zerschlug sich ein Wechsel allerdings noch, stattdessen verbrachte er ein halbes Jahr per Leihe bei Aston Villa.
Im Sommer war dann ein Leihtransfer zu Barca möglich und für beide Seiten haben sich die Erwartungen bis dato voll erfüllt. Dass die Katalanen im kommenden Sommer ihre Kaufoption für Rashford ziehen, gilt daher auch als sehr wahrscheinlich.
- Getty Images Sport
Barcelona rückt näher an Real Madrid heran
Für Barca war der Sieg bei Celta indes doppelt wichtig, da Titelrivale Real zuvor gepatzt hatte und bei Rayo Vallecano nicht über ein 0:0 hinaus gekommen war. Die zweitplatzierte Mannschaft von Trainer Hansi Flick konnte ihren Rückstand auf den Tabellenführer aus Madrid so auf drei Punkte verkürzen.
Für Rashford stehen nun zunächst die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele mit England gegen Serbien und in Albanien auf dem Programm. Da die Three Lions das direkte WM-Ticket im Oktober bereits eintüten konnten, geht es dabei rein sportlich gesehen um nichts mehr.
- Getty
Marcus Rashford: Seine Torvorlagen beim FC Barcelona
- 14. September: 6:0 gegen Valencia (1 Assist)
- 21. September: 3:0 gegen Getafe (1 Assist)
- 25. September: 3:1 gegen Oviedo (1 Assist)
- 28. September: 2:1 gegen Real Sociedad (1 Assist)
- 1. Oktober: 1:2 gegen PSG (1 Assist)
- 21. Oktober: 6:1 gegen Olympiakos (1 Assist)
- 26. Oktober: 1:2 gegen Real Madrid (1 Assist)
- 9. November: 4:2 gegen Celta Vigo (2 Assists)