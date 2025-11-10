So gut wie Lamine Yamal und Real Madrids Kylian Mbappe zusammen! Marcus Rashford nach nächstem Gala-Auftritt beim FC Barcelona gefeiert

Von Barcas Fans wird Rashford für seine starken Leistungen gefeiert. Lediglich in zwei seiner letzten 13 Einsätze für den spanischen Meister verpasste er eine direkte Torbeteiligung, wettbewerbsübergreifend steht Rashford diese Saison nun bei sechs Treffern und neun Assists in 16 Spielen.

Nachdem er bei seinem Heimatklub Manchester United keine Perspektive mehr hatte, wollte Rashford eigentlich schon Anfang des Jahres nach Barcelona. Seinerzeit zerschlug sich ein Wechsel allerdings noch, stattdessen verbrachte er ein halbes Jahr per Leihe bei Aston Villa.

Im Sommer war dann ein Leihtransfer zu Barca möglich und für beide Seiten haben sich die Erwartungen bis dato voll erfüllt. Dass die Katalanen im kommenden Sommer ihre Kaufoption für Rashford ziehen, gilt daher auch als sehr wahrscheinlich.