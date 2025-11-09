Dank Dreierpacker Robert Lewandowski hat der FC Barcelona den Rückstand auf Rekordmeister Real Madrid in La Liga verkürzt.
Robert Lewandowski überragt mit drei Toren! FC Barcelona nutzt Patzer von Real Madrid
Barca schlägt Celta Vigo mit 4:2
Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick siegte bei Celta Vigo mit 4:2 (3:2) und sprang auf drei Punkte an die Königlichen heran. Die Madrilenen von Trainer Xabi Alonso waren am Nachmittag nicht über ein 0:0 bei Rayo Vallecano hinausgekommen.
Auch Lamine Yamal steuert einen Treffer bei
Der Pole Lewandowski schoss die Katalanen mit drei Treffern (10./Foulelfmeter, 37., 73.) zum zweiten Ligasieg in Serie, auch Ausnahmekönner Lamine Yamal (45.+4) traf. Sergio Carreira (11.) und Borja Iglesias (43.) hatten in der spektakulären ersten Halbzeit zweimal für die Gastgeber ausgeglichen. Barcas Frenkie de Jong sah spät (90.+4) die Gelb-Rote Karte. Der Titelverteidiger lauert mit 28 Punkten nun knapp hinter Real (31).
Fünf Tage nach der 0:1-Niederlage in der Champions League beim FC Liverpool agierten die Madrilenen bei Rayo Vallecano viel zu einfallslos, Star-Angreifer Kylian Mbappé (13 Ligatreffer) war über weite Strecken abgemeldet. Die beste Chance der Königlichen vergab Innenverteidiger Raúl Asencio (24.), der aus kurzer Distanz am Tor vorbei köpfte.
LaLiga: Die Ergebnisse am Sonntag
- Athletic Bilbao vs. Real Oviedo 1:0
- Rayo Vallecano vs. Real Madrid: 0:0
- FC Valencia vs. Betis Sevilla 1:1
- RCD Mallorca vs. FC Getafe 1:0
- Celta Vigo vs. FC Barcelona 2:4