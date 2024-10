Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Bundesliga dieses Wochenende im LIVE STREAM und live im TV?

Der Großteil aller Spiele der Bundesliga läuft entweder bei Sky oder DAZN. Wie sieht die Aufteilung am Wochenende aus?

Die Bundesliga-Saison 2024/25 ist in vollem Gange. Der FC Bayern München will sich nur allzu gerne den Titel zurückholen, den sich vergangene Spielzeit Bayer Leverkusen sichern konnte. Die Werkself zählt auch in der laufenden Runde nun natürlich wieder zu den Meisterschaftsfavoriten.

Die Übertragung der Bundesliga - das weiß jeder Fan ganz genau - teilen sich größtenteils die beiden Pay-TV-Sender Sky und DAZN untereinander auf. Bei beiden Sendern benötigt man ein Abonnement, um die Bundesligaspiele dort live sehen zu können. Nur einige wenige Partien der Bundesligasaison werden kostenlos im Free-TV übertragen, genauer gesagt handelt es sich hierbei um drei Spiele.

Diese drei Spiele darf Sat.1 live im Free-TV zeigen. Neben dem Eröffnungsspiel zum Auftakt der Saison laufen auch noch je eine Partie des 15. und des 16. Spieltags live bei Sat.1. Zudem sind die Relegationsspiele unter anderem bei Sat.1 live zu sehen.

In diesem Artikel erhaltet Ihr jedenfalls stets die Übersicht über die Übertragungen der anstehenden Bundesligaspieltage: Sky oder DAZN? Wo läuft mein Spiel heute live?