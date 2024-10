“Sie haben das Spiel entschieden”: Lamine Yamal vom FC Barcelona nennt seine beiden Matchwinner bei Champions-League-Gala gegen FC Bayern

Raphinha sorgte für die Tore gegen den FCB, doch zwei Mittelfeldspieler waren für den Barça-Youngster mindestens genauso wichtig.

Der FC Barcelona hat mit dem 4:1 gegen den FC Bayern am Mittwoch in der Champions League ein Statement gesetzt: Mit der Mannschaft von Hansi Flick ist in dieser Saison zu rechnen und das nicht nur in der heimischen Liga, die die Katalanen anführen.

Supertalent Lamine Yamal zeigte auch gegen den FCB sein ungeheures Talent und krönte seine Leistung mit dem Assist für den Treffer zum 4:1-Endstand.

In einem Interview nannte der 17-Jährige zwei Barça-Stars, die seiner Meinung nach für den Sieg entscheidend waren, den dreifachen Torschützen Raphinha erwähnte er dabei nur am Rande.